Ziobro: Składam zawiadomienie do prokuratury i PKW na Trzaskowskiego

"Składam zawiadomienie do prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego" - poinformował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

Do działań wymierzonych w kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta skłoniła byłego ministra sprawiedliwości poniedziałkowa konferencja prasowa, podczas której włodarz Warszawy przekazał Komendzie Stołecznej Policji specjalistyczny sprzęt o wartości 3,5 mln zł.

Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie na Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o radiowozy

Zbigniew Ziobro wskazał w swoim wpisie, że Trzaskowski "rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy". Odwołując się do wydatków z Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że zarówno prezydent Warszawy jak i jego środowisko polityczne przekonywało, że "zakup sprzętu strażackiego to 'złodziejstwo'".

"Fundusz Sprawiedliwości miał ustawowy obowiązek wspierać ofiary wypadków (przestępstw drogowych). Program wsparcia straży trwał sześć lat – także poza wyborami. Dziś Prokuratura Krajowa przesłuchuje strażaków z całej Polski w sprawie wozów, które otrzymali" - tłumaczył poseł PiS.

ZOBACZ: Kontrowersyjne słowa na spotkaniu z Karolem Nawrockim. Ksiądz wydał oświadczenie

"Czy hipokryzja Adama Bodnara ma granice?" - dopytywał, kończąc swój wpis Zbigniew Ziobro.

Rafał Trzaskowski przekazał stołecznej policji specjalistyczny sprzęt

Zakup sprzętu dla warszawskiej policji dokonany został dzięki dofinansowaniu z budżetu Warszawy. Podczas poniedziałkowej konferencji Rafał Trzaskowski przekazał go oficjalnie mundurowym. Polityk wskazywał, że nie chodzi tylko o radiowozy, ale również noktowizory, lornetki, czy inne urządzenia, dzięki którym "policja codziennie mogła wypełniać swoją rolę i zapewniać bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta".

- To, co reprezentuje samorząd warszawski, to jest niezmiennie ogromna wartość. Jest to świadomość, jak bardzo ważną wartością jest bezpieczeństwo - mówił kandydat na prezydenta.

ZOBACZ: Trzaskowski kontra Nawrocki. Nowe obietnice kandydatów

Konferencja Trzaskowskiego wywołała niemałe oburzenie wśród polityków opozycji. Poseł Waldemar Buda zapowiedział złożenie zawiadomienie do PKW, a całą sytuację nazwał "skandalem". Sprawę komentował też Radosław Fogiel. "Ale jak to? Przekazuje służbom sprzęt kupiony za publiczne pieniądze? W kampanii wyborczej?! Panie Bodnar, do ciemnicy ze złoczyńcą!" - ironizował.