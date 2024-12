Podczas sobotniej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro przedstawił dwa raporty z losowań składu sędziowskiego ws. zastosowania wobec niego środków przymusu przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa.

- Jest złożony wniosek, który ma być przez sąd apelacyjny rozpoznany, co do tego, czy będę rzeczywiście z użyciem przymusu państwowego doprowadzany. Chodzi więc o sprawę niebagatelną, bo pozbawienie wolności obywatela - wyjaśnił.

Pierwszy z dokumentów pochodzi z 13 grudnia, kiedy do rozpoznania sprawy została wylosowana pani sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz. - I co się stało? Otóż nagle, to losowanie zostało unieważnione. Okazało się, że to rozstrzygnięcie systemu informatycznego można wyrzucić do kosza - wskazał polityk gniotąc kartkę z reporterem.

Zbigniew Ziobro pokazał dokumenty. "Ustawianie rozstrzygnięcia sądu"

Jak wskazuje Ziobro, później doszło do kolejnego losowania. - I już wylosowano panią sędzię, która nie budzi wątpliwości kierownictwa sądu apelacyjnego w Warszawie. Czym te praktyki różnią się od czasów komuny? - powiedział.

- Osobiście nie mam żadnych uwag, nie znam pani sędzi Anny Zdziarskiej. Nie mniej, zwracam państwu uwagę na patologiczny, nielegalny, nie zawaham się powiedzieć przestępczy mechanizm ustawiania rozstrzygnięcia sądu pod taki skład personalny, który jest po myśli aktualnie sprawujących władzę administracyjną z poręki pana Bodnara w największym sądzie apelacyjnym w kraju - dodał.

Podkreślił, że tego rodzaju praktyka jest w sposób jawny sprzeczna z obowiązującym prawem. - Zmiana składu sądu może nastąpić tylko w przypadku niemożności rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie, albo długotrwałej przeszkody w rozpoznaniu sprawy w dotychczasowym składzie - wskazał cytując art. 47b Ustawy o ustroju sądów powszechnych.