Wzrost zachorowań na szkarlatynę, chińskie przygotowania do potencjalnego ataku na Tajwan, zamach na Donalda Trumpa - to tylko niektóre tematy, które budziły Waszą ciekawość w 2024 r. Przedstawiamy zestawienie tekstów polsatnews.pl, po które sięgaliście w tym roku najchętniej.

Poniżej lista najczęściej czytanych tekstów w polsatnews.pl w 2024 r.

Apelują do Europejczyków. "Powinniście być gotowi na pierwsze 72 godziny"

Do gromadzenia zapasów żywności, wody i artykułów pierwszej potrzeby wzywa mieszkańców Unii Europejskiej doradca Ursuli von der Leyen. Sauli Niinisto, były prezydent Finlandii, apeluje o gotowość na wypadek wojny lub innego poważnego kryzysu. "UE powinna zalecić przygotowanie się na co najmniej 72 godziny sytuacji awaryjnej" - alarmuje Niinisto.

Wkrótce może wybuchnąć nowa wojna. Amerykański dowódca alarmuje

Chiny budują swój arsenał wojskowy i nuklearny na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej - alarmuje John Aquilino, szef amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku. Ich celem jest przygotowanie do potencjalnej inwazji na Tajwan. Wojskowy wskazał, że będą gotowi już za parę lat.

To nie fotomontaż. Inspektorzy przecierali oczy ze zdumienia

W powiecie malborskim ujawniono nielegalne składowisko opon. Kilka tysięcy sztuk zużytego ogumienia leży bezpośrednio na gruncie na jednej z posesji. Sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dramatyczny wzrost zachorowań na szkarlatynę. Eksperci ostrzegają

Szkarlatyna, zwana też płonicą, masowo atakuje w polskich przedszkolach i szkołach. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego mamy do czynienia z 15-krotnym wzrostem zachorowań w ciągu ostatnich dwóch lat. Eksperci wskazują, jak rozpoznać objawy i przestrzegają przed lekceważeniem niebezpiecznej choroby.

Incydent podczas mszy w Watykanie. Wszystko na oczach papieża

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wierni zgromadzeni na mszy na placu Świętego Piotra w Watykanie byli świadkami niecodziennej sytuacji. Podczas homilii wygłaszanej przez papieża Franciszka przewrócił się jeden z obrazów z wizerunkiem Jezusa, stojący z boku ołtarza. Na zdjęciach widać, że malowidło zostało podniesione przez pracowników Watykanu.

Nowa plaga na Odrze. Na wodzie zaobserwowano ich setki tysięcy

Setki pająków, mrówek i innych owadów zaobserwowano na Odrze w województwie lubuskim. Plaga stawonogów pojawiła się tam w związku z falą powodziową - wilgotne środowisko to idealne miejsce do ich rozwoju. Sanepid przypomina, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą wielka woda.

"To sprawiło, że Trump żyje". Ekspert wskazuje na kluczowy czynnik

- Gdyby celować w środek głowy, to będąc wybitnym snajperem mógłby go trafić. Draśnięcie świadczyło, że najprawdopodobniej celował w głowę, ale przesunięcie wynikające z braku umiejętności spowodowało, że Donald Trump żyje - powiedział w Polsat News Błażej Domański, wielokrotny mistrz Polski w strzelaniu snajperskim.

Zełenski chciał Ukraińców w Ukrainie. Zachód odmówił

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do przywódców krajów, do których po wybuchu wojny wyemigrowali Ukraińcy. Przywódca zaatakowanego przez Rosję kraju chciał prosić ich, by jego rodacy w wieku poborowym zostali wysłani z powrotem do ojczyzny. Wówczas jednak - jak poinformował Bloomberg - spotkać się miał ze stanowczą odmową. Wszystko z powodów głównie ekonomicznych.

Wykluł się najniebezpieczniejszy ptak na świecie. Blisko mu do dinozaurów

W ośrodku dla ptaków Birdland w Wielkiej Brytanii wykluł się kazuar - najniebezpieczniejszy ptak świata. Pracownicy ośrodka nie kryją podekscytowania, bo rzadki gatunek próbują rozmnożyć od 25 lat. Blisko spokrewnione z dinozaurami ptaki potrafią być jednak niebezpieczne, dlatego podkreślają, że opiekę nad nimi traktują poważnie.

Nietypowy przelew od ZUS. Świąteczny prezent dla emerytów

Koniec grudnia był dla wszystkich czasem przygotowań. Szykowaliśmy się do Bożego Narodzenia i Sylwestra. Dotyczyło to także emerytów i rencistów. W tym okresie liczy się każdy grosz, a wydatków jest przecież sporo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaplanował wypłaty świadczeń w takim terminie, by portfele były gotowe na dodatkowe zakupy.

Dziękujemy, że byliście z nami w mijającym roku. Zapewniamy, że równie interesujące informacje odnajdziecie na naszych łamach również w 2025 r. Zapraszamy.