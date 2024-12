Koniec grudnia to dla wszystkich czas przygotowań. Szykujemy się do Bożego Narodzenia i Sylwestra. Dotyczy to także emerytów i rencistów. W tym okresie liczy się każdy grosz, a wydatków jest przecież sporo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wypłaty świadczeń w takim terminie, by portfele były gotowe na dodatkowe zakupy.