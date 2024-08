Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do przywódców krajów, do których po wybuchu wojny wyemigrowali Ukraińcy. Przywódca zaatakowanego przez Rosję kraju chciał prosić ich, by jego rodacy w wieku poborowym zostali wysłani z powrotem do ojczyzny. Wówczas jednak - jak poinformował Bloomberg - spotkać się miał ze stanowczą odmową. Wszystko z powodów głównie ekonomicznych.