Setki pająków, mrówek i innych owadów zaobserwowano na Odrze w województwie lubuskim. Plaga stawonogów pojawiła się tam w związku z falą powodziową - wilgotne środowisko to idealne miejsce do ich rozwoju. Sanepid przypomina, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą wielka woda.

Nagranie z rojem owadów na Odrze udostępnili na Facebooku Lubuscy Łowcy Burz. Setki mrówek, pająków i innych owadów zostały zaobserwowane w miejscowości Bródki w powiecie zielonogórskim. "Film nie dla osób bojących się pająków i mrówek" - ostrzegli.

Dlaczego owadów jest tak dużo? Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi wielu gatunków owadów - stojąca woda to idealne miejsce do składania jaj dla wielu gatunków, szczególnie tych, które rozmnażają się w wodzie. Poza tym woda jest przeszkodą dla żerowania niektórych owadożernych drapieżników oraz ptaków, co sprawia, że owadów jest więcej niż normalnie.

Powodzie niszczą również roślinność, której rozkładające się szczątki stają się źródłem pożywienia dla wielu owadów. Wielkie zbiorniki wodne i wilgotne obszary są więc idealnym miejscem dla ich rozwoju.

Woda na terenach powodziowych jest skażona. Sanepid ostrzega

Takie filmiki to kolejny dowód na to, że woda na terenach powodziowych jest zanieczyszczona. Wcześniej przypominał o tym Główny Inspektorat Sanitarny. W najnowszym komunikacie urzędnicy ostrzegają, że fala powodziowa niesienie ze sobą skażenia biologiczne, fizyczne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Powódź zaburza prawidłowe działanie systemów kanalizacyjnych, co może prowadzić do przedostawania się ścieków do wody powodziowej. Zbierają się tam także śmieci i odpady z gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa.

"W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego tj. oczyścić je, zdezynfekować, a następnie potwierdzić badaniami przydatność do spożycia" - podkreśla GIS.