Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych podzielił się opinią o wizycie Andrzeja Dudy w USA.

Donald Tusk o prezydencie w USA. "Napluł na polski rząd"

"Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta" - napisał w środę po południu Tusk.

Premier dodał, że "nie na tym polega misja prezydenta". "Wstyd" - zakończył wpis.

Prezydent Andrzej Duda w USA. Udzielił wywiadu stacjom telewizyjnym

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki prezydent Andrzej Duda udzielił kilku wywiadów dla stacji telewizyjnych. We wtorek wieczorem wypowiedział się dla stacji Polsat News, TVN24 i FOX News. W środę rano pojawił się w TV Republice.

W rozmowie z Republiką został poproszony o ocenę sprawy ks. Michała Olszewskiego, przedstawiciela Fundacji Profeto, który jest jednym z dziesięciu podejrzanych w śledztwie Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie ksiądz przebywa w areszcie.

W opublikowanym przez tygodnik "Sieci" liście Olszewski pisał, że w areszcie odmawiano mu wody oraz skorzystania z toalety, był budzony w nocy włączaniem światła, miał doświadczyć złego traktowania ze strony policjantów i funkcjonariuszy ABW.

Duda stwierdził, że "sprawa wymaga rzetelnego sprawdzenia".

USA. Andrzej Duda: Mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem

- Ja tylko zwracam uwagę, że mamy obecnie do czynienia w Polsce, bo to na pewno tak jest, z absolutnym pokazem hipokryzji ze strony wszelkich instytucji europejskich, wszelkich NGO-sów europejskich i itd. Dochodzi do drastycznego łamania prawa i konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku (...) mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem - mówił prezydent.

A jednocześnie - dodał - "mamy do czynienia z kolejnymi przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przyjeżdżają i opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności".

- Bredzą po prostu oczywiste kłamstwa prosto w oczy polskiemu społeczeństwu, udając że nie widzą z czym w istocie mają do czynienia, a wielu z nich wprost mówi: cel uświęca środki, trzeba przywrócić praworządność, w związku z czym przywracamy praworządność pałką i batem - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli są twierdzenia, że doszło do jakichś nieprawidłowości, wymaga szczegółowego wyjaśnienia dla dobra publicznego.

Prezydent w Waszyngtonie o rządzie Tuska: Najgłośniej "złodziej" krzyczy złodziej

Duda ocenił ponadto, że "w obecnej sytuacji porządku prawnego, praworządności, w jakiej znajduje się Polska" od czasu, kiedy premierem jest Donald Tusk, "wszystkie takie twierdzenia o brutalnym łamaniu prawa są wysoce prawdopodobne".

W tym kontekście oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż to premier Tusk wydał "polityczne polecenie" wkroczenia przez policję do Pałacu Prezydenckiego, by aresztować Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Duda stwierdził również, że w "strasznie się wrzeszczy teraz", że w trakcie rządów PiS wszędzie była kradzież. - A najgłośniej "złodziej" krzyczy złodziej" - powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w szczycie NATO. W tym roku obchodzona jest 75. rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy którego powstał Sojusz Północnoatlantycki.