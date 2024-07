Wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. Jej głównym punktem jest wtorkowa uroczystość z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego w 1949 roku. Wydarzenie odbędzie się o godz. 11 czasu polskiego.

Szczyt NATO w Waszyngtonie. Para prezydencka dotarła do USA

Właściwą część szczytu zaplanowano na środę. Kwadrans po godz. 6 czasu polskiego odbędzie się ceremonia powitania przywódców państw członkowskich NATO przez sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga oraz prezydenta USA Joe Bidena.





Następnie, o godz. 7 czasu polskiego, rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Popołudniu uczestników czeka natomiast uroczysty obiad w Białym Domu.

Andrzej Duda z małżonką w Stanach Zjednoczonych. Program wizyty

Na czwartek od godz. 4.30 czasu polskiego zaplanowano kontynuacje rozmów w ramach Rady z udziałem zaproszonych partnerów NATO.

Cztery godziny później odbędzie się spotkanie w formacie NATO-Ukraina, na którym mają zapaść ważne zobowiązania względem Kijowa. Po tym punkcie programu Andrzej Duda ma spotkać się z mediami.

Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. "Damy temu wyraz w Waszyngtonie"

Przypomnijmy: w poniedziałek - przed wylotem na szczyt NATO - prezydent spotkał się w Belwederze z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przyjechał do Belwederu około 14:30, po wcześniejszym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w KPRM.

Podczas spotkania Andrzej Duda stwierdził, że wszędzie, gdzie jest, usiłuje akcentować, że kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO może być uwarunkowana tylko jedną rzeczą - "wolą społeczeństwa ukraińskiego". - Jeżeli społeczeństwo ukraińskie będzie miało wolę przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to NATO nie może się wahać i Ukraina musi zostać do NATO przyjęta - powiedział.

- Od samego początku wspieramy europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. I damy temu wyraz w Waszyngtonie. Byłoby najlepiej, gdyby Ukraina dostała formalne zaproszenie do NATO - dodała głowa państwa.

Wołodymyr Zełenski podziękował natomiast Polakom "za silne wsparcie, także w kontekście wspierania akcesji do UE". - Polska jest przyjazna i niezależnie od wewnętrznych procesów politycznych wewnętrznie zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy - podkreślił.



Jak dodał, "kolejnym istotnym krokiem będzie przekazanie dalszych pakietów sprzętu obronnego". - Życzylibyśmy sobie, żeby inni partnerzy z NATO uczynili podobne kroki. Chciałem podziękować tobie Andrzeju, osobiście za wsparcie naszej kandydatury w NATO i UE. Polska zawsze jest po naszej stronie i udziela nam pomocy - zaznaczył prezydent Ukrainy.