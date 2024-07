Jarosław Kaczyński uderza w Tuska. "Podporządkowanie Polski Niemcom"

Jarosław Kaczyński wystąpił w sprawie rządu Donalda Tuska i jego rezygnacji z reparacji od Niemiec.

Prezes PiS zaczął od krytyki zachodniego sąsiada przekonując, że Niemcy nie odpowiedziały za działania w trakcie II wojny światowej. Stwierdził, że nawet po zakończeniu konfliktu nie zerwały z dawnymi ideologiami.

Jarosław Kaczyński krytykuje Niemcy i Donalda Tuska

- Niemcy są krajem, który nigdy nie uczynił niczego, co by oznaczało przecięcie związku historycznego z hitleryzmem. Bo zapytajmy czy państwo niemieckie ukarało zbrodniarzy hitlerowskich, których było setki tysięcy. Nie ukarało - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński powiedział, że Niemcy nigdy nie wypłaciły odszkodowania za II wojnę światową i obecny rząd z się z tego cieszy. Stwierdził, że Polska jest całkowicie podporządkowana Niemcom i Unii Europejskiej.

- Mamy do czynienia z podporządkowywaniem Polski Niemcom pod każdym względem. A Niemcy nie reagują na to jakimiś aktami wdzięczności (...). Jeśli polityk ustawia się w stosunku do innego państwa w postawie parobka, jest traktowany jak parobek. I wczorajsza wizyta kanclerza Scholza to pokazała i żadne przekonywania Tuska tego nie zmienią - dodał.

Jarosław Kaczyński twierdzi, że rząd Donalda Tuska "likwiduje demokrację"

Jarosław Kaczyński po złożeniu oświadczenia odpowiedział na pytania dziennikarzy. Poruszono temat Funduszu Sprawiedliwości i ewentualnych zarzutów dla Marcina Romanowskiego. Kaczyński powiedział, że częściowo nie jest tym zaskoczony, ponieważ jego zdaniem w Polsce "likwidowana jest demokracja".



- Jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o te zarzuty, ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony bo zdaje sobie sprawę, że w tym momencie w Polsce nie obowiązuje żadne prawo, żadna konstytucja. Mamy do czynienia ze stanem bezprawia i próbą rozprawiania się z opozycją. Likwidowana jest w Polsce demokracja, zlikwidowane ma być państwo polskie, bo takie mają być skutki tego mechanizmu europejskiego - stwierdził Jarosław Kaczyński.



W trakcie przemówienia Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk przeszedł "szkolenie w Niemczech". Mimo ponownych pytań, nie chciał uściślić co ma na myśli, ale zapewnił, że nie są to zwykłe domysły.

- Przeszedł jakieś szkolenie jako młody człowiek. Wtedy bardzo wielu młodych ludzi tego rodzaju szkolenia także w Niemczech przechodziło, ale to jakby na inne rozważania, inny moment. Jeszcze kiedyś się o tym wszyscy dowiemy – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie oświadczenia dla mediów.