Szczyt w Waszyngtonie. Prezydent o tym, czego oczekuje od przywódców

- Chciałbym na spotkaniu usłyszeć, że NATO mówi jednym głosem, że każda piędź ziemi Sojuszu, którego częścią jest także Polska, będzie w jednakowy sposób broniona - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Magdaleną Sakowską przed szczytem NATO w Waszyngtonie.

- Chcę usłyszeć także deklarację, że Rosja jest największym zagrożeniem dla wolnego świata - zaznaczył i dodał, że Rosja nie może wygrać wojny w Ukrainie.

Szczyt w Waszyngtonie. Andrzej Duda o tym, czego oczekuje od przywódców

Prezydent zapytany o możliwe scenariusze konfliktu w Ukrainie powiedział, że "NATO nie wykorzystuje swoich wszystkich możliwości".

- Sojusz Północnoatlantycki ma przecież broń atomową. Ale NATO jest sojuszem obronnym - zaznaczył Duda.

- Jeżeli mówimy o działaniu mniej radykalnym niż użycie broni masowego rażenia, czyli o włączeniu się w konflikt sił zbrojnych NATO, to nie wiem, czy to się mieści w ramach sojuszu obronnego - zaznaczył prezydent i dodał, że "tutaj miałby wątpliwości".

- Dlatego Sojusz wspiera Ukrainę, ale powinno to robić bardziej niż do tej pory - przekazał Duda.

Prezydent został zapytany także o zestrzeliwanie przez Polskę rosyjskich rakiet. Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim poruszył tę kwestię.

- To w istocie użycie broni NATO przeciwko rakietom Rosji. Jest to rozwiązanie idące nieco dalej niż obecne działania Sojuszu. Ale Ukraina o to prosi - zaznaczył Duda.

- Daleki jestem od tego, aby twierdzić, że to jakieś wielkie przekroczenie ze strony NATO, skoro z rosyjskimi przekroczeniami mamy do czynienia często - wyjaśnił.

Andrzej Duda: Nie obawiam się prezydentury Trumpa

Magdalena Sakowska zapytała prezydenta o możliwy powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

- Trump posługuje się językiem ostrym, pozbawionym jakiejkolwiek poprawności politycznej - powiedział Duda. - On jest biznesmenem. Za jego kadencji relacje Polski ze Stanami Zjednoczonym układały się bardzo dobrze. Rozwijana była współpraca gospodarcza - dodał.

- Nie obawiam się prezydentury Trumpa - zaznaczył prezydent i przekazał, że "Donald Trump nie odda swoich ogromnych wpływów na Ukrainie".

- Wierzę, że dzięki naszej determinacji uda się pogłębić relacje USA - Europa, niezależnie od tego kto będzie w Białym Domu - powiedział Duda.

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Waszyngtonie, gdzie bierze udział w szczycie NATO. W tym roku obchodzona jest 75. rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy którego powstał Sojusz Północnoatlantycki.