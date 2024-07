Jarosław Kaczyński wystąpił w sprawie ks. Michała Olszewskiego, który powiedział, że jest torturowany w areszcie. Prezes PiS oskarżył rząd Donalda Tuska, twierdząc, że traktowanie duchownego to "akt bandytyzmu".

Jarosław Kaczyński złożył oświadczenie w sprawie doniesień o torturowaniu ks. Michała Olszewskiego. Prezes PiS powiedział, że jest to prawda i za wszystkim stoi rząd Donalda Tuska.

Jarosław Kaczyński oskarża Tuska

- W Polsce doszło do wydarzeń, których nawet my się nie spodziewaliśmy, chociaż bardzo krytycznie oceniamy obóz polityczny Donalda Tuska. Zaczęto stosować tortury - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że to akt zwykłego bandytyzmu. I wierzy, że Tusk zostanie ukarany.

Wymienił także tortury, którym miał być poddawany duchowny. Prezes PiS wspomniał m.in. o odmowie dostępu do wody, żywności czy toalety. Dodał, że ksiądz był budzony światłem co godzinę i przez wiele godzin przytrzymywany w kajdankach, nawet przy korzystaniu z toalety.

- To takie poniżanie, czyli to słynne "lej do butelki" - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński dodał, że to nie służba więzienna była za to odpowiedzialna. - Odpowiedzialne było ABW - powiedział Kaczyński.