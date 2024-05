Mateusz Morawiecki po raz drugi stawia się na przesłuchanie w sprawie wyborów korespondencyjnych. Jego pierwsza część odbyła się 16 maja. Były premier został wówczas zapytany między innymi o przyczynę, dla której w 2020 roku nie zdecydował się wprowadzić stanu wyjątkowego.

Mateusz Morawiecki przed komisją śledczą. Oglądaj

Sejm. Mateusz Morawiecki przed komisją śledczą. Oglądaj, transmisja na żywo

Podczas pierwszego przesłuchania doszło do licznych spięć Mateusza Morawieckiego z Dariuszem Jońskim. Były szef rządu był często upominany przez przewodniczącego komisji w związku z "obrażaniem przez niego komisji", nieodpowiadaniem na pytania czy żartowaniem. - Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ta komisja to jest wyborczy cyrk pana Jońskiego - stwierdził w pewnej chwili były premier.

- Ja rozumiem, że zadajemy dzisiaj niełatwe pytania, ale proszę się tak nie denerwować, proszę nas nie obrażać - odpowiedział Joński.

Sejm. Pierwsze przesłuchanie Morawieckiego. "Jarosław Gowin zdradził"

Anita Kucharska-Dziedzic postanowiła skonfrontować zeznania byłego wicepremiera Jarosława Gowina z odpowiedziami Mateusza Morawieckiego. Zapytała o to, czy prawdą jest, że Morawiecki był przeciwny przeprowadzenia wyborów w całości korespondencyjnie, ale zmienił zdanie pod wpływem opinii Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc Gowinowi, że "Jarosław nalega na przeprowadzenie tych wyborów".

- Przykro mi to powiedzieć, bo pan Gowin był naszym dobrym kolegą w rządzie, ale w tamtym momencie zdradził nasz obóz polityczny i co jest również w mediach, doszło do jego spotkania gdzieś pod Warszawą z jednym z liderów opozycji z KO i wtedy zmienił zdanie i zaczął działać na scenariusz Platformy Obywatelskiej. (...) Jego zeznania trzeba odczytywać w takim świetle - powiedział.

Komisja śledcza na czele z Dariuszem Jońskim została powołana 7 grudnia 2023 roku. Ma zbadać zasadność i legalność decyzji podjętych przez rząd Mateusza Morawieckiego w 2020 roku w sprawie korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które ostatecznie się nie odbyły.

ZOBACZ: Morawiecki w ogniu pytań. "To jest cyrk Jońskiego"

Komisja śledcza i wybory korespondencyjne. 88 mln zł wydanych z budżetu państwa

6 maja 2020 roku Mateusz Morawiecki zlecił Poczcie Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Zaproponowane rozwiązanie miało, według byłego premiera, stanowić odpowiedź na panującą wówczas pandemię COVID-19.

Termin wyborów prezydenckich został wyznaczony na 10 maja 2020 roku, jednak ostatecznie odbyły się one 28 czerwca – w lokalach wyborczych. Koszty poniesione wówczas przez Pocztę Polską przekroczyły 88 milionów złotych.

24 maja przed komisją śledczą stanie Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zostanie przesłuchany jako ostatni.

red / Polsatnews.pl