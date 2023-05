"Bambik zostanie z Morawieckim na dłużej". Joński rozmawiał z taksówkarzem

Donald Tusk w czwartek zwrócił się do premiera słowami "Mateusz, ale z ciebie bambik" do sprawy odnosili się goście programu "Debata Dnia". - Próba pójścia w satyrę u Tuska jest nieudolna i śmieszna - ocenił Bogdan Rzońca, europoseł PiS. - Moim zdaniem na dłużej zostanie ten bambik z Morawieckim - uważa Dariusz Joński, poseł KO.

Szef PO na spotkaniu z mieszkańcami Słupska zwrócił się do premiera, który w czwartek otworzył most w Tylmanowej.

- Premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku, a żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj (…) Mateusz, ale z ciebie bambik - mówił Tusk. Nietypowy zwrot do premiera komentowany był w programie "Debata Dnia".



- Moim zdaniem na dłużej zostanie ten bambik z Morawieckim. Nawet teraz jak jechałem tu, to taksówkarz mówi Mateusz Bambik Morawiecki - powiedział Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, dodają, że nagranie z szefem PO musi szybko rozchodzić się w mediach społecznościowych.



Jak dodał, w tej sytuacji ważny jest kontekst. - Przecież to groteska, co zrobili. Zamykali most otwarty pół roku temu otwarty na Dunajcu, żeby go teraz otworzyć. Ludzie wkurzeni byli, bo nie mogli przejechać przez ten most i nie mogli dojechać do domu - mówił.

"Polityka powinna być poważną grą, poważnym zawodem"

- Donald Tusk jest słabym satyrykiem, słabym ekonomistą, był słabym premierem, był bardzo słabym prezydentem UE, bo wtedy nastąpił Brexit, więc próba pójścia w satyrę u Donalda Tuska również jest nieudolna i śmieszna. Sam się poniża opowiadając takie rzeczy - skomentował Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. - Donald Tusk mówił, że nie ma na nic pieniędzy, a może trzeba było uświadomić, że są podatnicy, którzy płacą podatki i jest budżet państwa, że pan premier Morawiecki ma przycisk, którego nie miał Donald Tusk - dodał.

Agnieszka Gozdyra dopytała, gdzie znajduje się ten przycisk. - W silnej polskiej gospodarce - odpowiedział.



- Polityka powinna być poważną grą, poważnym zawodem (…) Trzeba też mieć dystans do siebie, a patrząc na reakcje pana posła z PiS, to u nich tego dystansu nie ma - ocenił Wojciech Konieczny, członek Parlamentarnego Koła Lewicy Demokratycznej.

