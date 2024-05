Donald Tusk ujawnił, że szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki zatrudnił kilka osób, które nie świadczyły żadnej pracy, a jedynie były zaangażowane w jego kampanię wyborczą do Sejmu. W ciągu kilku miesięcy wypłacono im ok. 900 tys. złotych. - Nie logowali się nawet na komputerach - powiedział premier. Jak dodał sprawa została zgłoszona do prokuratury.