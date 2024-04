Niemieckie linie lotnicze Lufthansa w środę w oficjalnym komunikacie podały, że zawieszają loty do Teheranu ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Decyzja zapadła po tym, jak przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei zapowiedział, że Izrael, któremu przypisuje się atak na irański konsulat w Damaszku stolicy Syrii "musi zostać ukarany i zostanie ukarany".

Niemieckie linie lotnicze zawiesiły loty do Teheranu

Lufthansa w obawie przed atakiem strony irańskiej postanowiła, więc zawiesić loty, bo jak przekazała "bezpieczeństwo ich gości i załogi jest ich najwyższym priorytetem". - Nieustannie monitorujemy sytuację na Bliskim Wschodzie i jesteśmy w bliskim kontakcie z władzami - przekazał agencji informacyjnej Reuters rzecznik firmy.

Wiadomo, że decyzja będzie obowiązywać jeszcze przez cały czwartek. Możliwe jednak, że zostanie przedłużona, jeżeli linie uznają, że zagrożenie nie zniknęło.

ZOBACZ: Wielki strajk pracowników Lufthansy. Paraliż lotnisk dotknie 100 tys. osób



Lufthansa i jej spółka zależna Austrian Airlines to dwaj zachodni przewoźnicy obsługujący międzynarodowe loty do Teheranu. Linie Austrain Airlines obsługują trasę bezpośrednią Wiedeń-Teheran sześć razy w tygodniu. Mimo że firma, do której należą zawiesiła loty do tej destynacji, to nie ma żadnych informacji, by Australian Airlines też to zrobiły. Według Reutera ostatnie loty miały się odbywać zgodnie z planem.

Napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran wycofuje się z oświadczenia

Obawy przed irańskim atakiem ciągle rosną, a kraje w zagrożonym regionie oraz Stany Zjednoczone pozostają w najwyższej gotowości. Napięcie wzrosło po udostępnieniu komunikatu przez irańską agencję informacyjną o planowanych ćwiczeniach wojskowych.

ZOBACZ: "Starają się przypiąć łatkę". Ekspert o działaniach Izraela



Irańska agencja informacyjna opublikowała raport na platformie X, w którym podała, że przestrzeń powietrzna nad Teheranem została zamknięta z powodu ćwiczeń wojskowych. Oświadczenie szybko jednak usunięto i zaprzeczono, by takie pojawiło się w ogóle na stronie.

Syria: Atak na irański konsulat w Damaszku

Do ataku doszło 1 kwietnia. Wówczas zaatakowano irańską placówkę dyplomatyczną w stolicy Syrii. W incydencie zginęło kilkanaście osób.

ZOBACZ: Wojna Izraela z Hamasem. Donald Trump: Benjamin Netanjahu powinien szybko zakończyć wojnę



Syryjskie ministerstwo obrony podało w oświadczeniu, że budynek uległ w całości zniszczeniu, a wszystkie osoby przebywające w środku zginęły lub zostały ranne. Wśród ofiar było dwóch wysokich rangą dowódców brygady Al-Kuds, należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.



Po incydencie ambasador Iranu w Damaszku Hossein Akbari powiedział, że atak przeprowadził Izrael używając myśliwców F-35. Zapowiedział, że odpowiedź Teheranu na te działania będzie "stanowcza".