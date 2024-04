Polski wolontariusz zginął podczas ataku na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy. Tragiczne zdarzenie skomentował w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji, który nazwał je "zbrodnią wojenną".

Na jego słowa zareagował ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne, który stwierdził, że "antysemici zawsze pozostaną antysemitami".

Przypomniał również, że Bosak "do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października", a jego partyjny kolega Grzegorz Braun "zgasił gaśnicą chanukową menorę" zapaloną w Sejmie.

"Starają się przypiąć łatkę antysemity"

O słowach ambasadora Izraela dyskutowali w programie "Debata Dnia" w Polsat News analityk wojskowy Jarosław Wolski oraz dziennikarz Witold Repetowicz z portalu Defence24.

- To jest klasyczna paleta medialnej obrony państwa Izrael, czyli głoszenie tez, które są niepochlebne, albo są nazywaniem rzeczy po imieniu, bo to była zbrodnia wojenna i zbrodnie wojną należy nazwać tym czym jest, czyli zbrodnią wojenną - ocenił Wolski.

- Państwo Izrael zwykle reaguje w ten sposób, że stara się przypiąć łatkę antysemity albo antysyjonisty osobom, które stwierdzają fakty - stwierdził.

- Sięga się do różnych analogii historycznych, które są już całkowicie przebrzmiałe - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się Repetowicz. - Izrael obwinia różne osoby o bycie antysemitami, jeżeli te osoby nie są w 100 proc. za nimi, bezkrytycznie za nimi w każdej sprawie - powiedział.

- W tym momencie gubi się ten prawdziwy antysemityzm, który oczywiście istnieje - dodał.

- Izrael nie zwraca już na to uwagi, nie za bardzo obchodzi ich opinia publiczna, opinia międzynarodowa i dowodem tego jest również to, co się stało kilkanaście godzin wcześniej, czyli uderzenie w konsulat irański w Damaszku - ocenił.

Atak na konwój z pomocą. Nie żyje polski wolontariusz

Polski wolontariusz Damian Soból z Przemyśla zginął podczas ataku na konwój z pomocą humanitarną w Strefie Gazy. Wśród ofiar śmiertelnych oprócz Polaka są także obywatele Australii i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyznał, że ataku dokonała izraelska armia. Jak stwierdził, był to "tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi".

Zapewnił również, że sprawa zostanie wyjaśniona, a Izrael zrobi wszystko "by to się nie powtórzyło".

W jego zapewnienia nie wierzy jednak dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, który w programie "Gość Wydarzeń" stwierdził, że atak na konwój z pomocą humanitarną był przeprowadzony z premedytacją.

- Jest to klasyczna zbrodnia wojenna - dodał.

