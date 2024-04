Były prezydent USA Donald Trump wyraził opinię na temat wojny w wywiadzie radiowym prowadzonym przez konserwatywnego publicystę Hugh Hewitta.

Trump został dwukrotnie zapytany, czy "jest z Izraelem na 100 proc.". Były prezydent nie odpowiedział jednoznacznie. Dodał, że radziłby premierowi Izraela, "aby zakończył wojnę, by mieć ją z głowy i powrócić do normalności".

Wojna Izraela z Hamasem. Donald Trump: Izrael przegrywa wizerunkowo

- Nie jestem pewien, czy uwielbiam sposób, w jaki to robią, bo muszą osiągnąć zwycięstwo. Trzeba osiągnąć zwycięstwo, a im zajmuje to długi czas - ocenił. - Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko - dodał.

Trump powiedział też, że "nie cierpi" podejścia Izraela pod względem wizerunkowym.

- Każdej nocy publikują najbardziej haniebne, najokropniejsze nagrania zawalających się budynków. Nie powinni tego robić - przekazał były prezydent USA. - Jak dla mnie, to nie sprawia, że wyglądają na twardych - ocenił i dodał, że "przegrywają wojnę PR-owo. Przegrywają ją mocno".

ZOBACZ: USA. Problemy finansowe Donalda Trumpa. Mogą mu skonfiskować aktywa

Podobne opinie jeszcze przed atakiem na wolontariuszy w Gazie Trump wygłosił w wywiadzie dla izraelskiej gazety "Israel Hajom".

Powiedział wówczas, że "tylko głupiec nie zachowałby się tak jak Izrael" po zamachach Hamasu, ale przestrzegł, że Izrael traci poparcie świata i musi szybko zakończyć tę wojnę.