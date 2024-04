Wybory samorządowe 2024. Liczenie głosów [ZAPIS RELACJI]

Aleksandra Kosiorek i Tadeusz Szemiot - to dwoje kandydatów z najlepszymi wynikami w wyborach na prezydenta Gdyni, które do tej pory podała PKW. Oznacza to, że do drugiej tury nie wejdzie Wojciech Szczurek, który od niemal trzech dekad rządził w tym mieście.

Wybory samorządowe 2024. Kto wygrał w Gdyni? Zaskoczenie po 26 latach