Była kurator małopolska Barbara Nowak z PiS dostała się do sejmiku województwa małopolskiego. Z danych PKW wynika, że otrzymała więcej głosów niż znajdujący się na drugim miejscu na liście Mateusz Małodziński, co zagwarantowało jej sukces.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej ze wszystkich okręgów wyborczych na terenie Małopolski w PiS w Krakowie otrzyma dwa mandaty do sejmiku. Najwięcej głosów na liście kandydatów Prawa i Sprawiedliwości zdobył ojciec prezydenta Jan Tadeusz Duda, który otrzymał 42 971 głosów.

Wybory samorządowe 2024. Sukces byłej małopolskiej kurator oświaty

Drugi najlepszy wynik otrzymała startująca z trzeciego miejsca na liście PiS Barbara Nowak. Udało jej się uzyskać 12 842 głosy poparcia. Trzeci najlepszy wynik przypadł byłemu wicewojewodzie małopolskiemu Mateuszowi Młodzińskiemu. 7190 głosów, które otrzymał, nie pozwolą mu wejść do sejmiku.

Łącznie w sejmiku woj. małopolskiego PiS będzie miało większość - 21 przedstawicieli. Do 39-osobowego gremium wejdzie jeszcze 12 radnych KO i sześcioro z Trzeciej Drogi.

Gdy w marcu bieżącego roku Barbara Nowak informowała, że będzie startować w wyborach, przekazała, że "pragnie dbać o dostęp do rzetelnej wiedzy uczniów Małopolski, godne traktowanie wszystkich nauczycieli i rodziców".

"Końcówka kampanii wyborczej do Samorządów. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli, dziękuję za serdeczność i dobro. Tym, którzy mnie usiłowali zniszczyć, proponuję rachunek sumienia" - przekazywała na dwa dni przed wyborami w serwisie X (dawniej Twitter).

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Barbary Nowak

Pod koniec marca wszczęto dochodzenie w sprawie Barbary Nowak. Jak przekazywał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski, zawiadomienie, które wpłynęło, zawierało "szereg elementów" dotyczących byłej kurator.

Wyjaśniany ma być wątek m.in. nierespektowania przez Nowak orzeczenia sądu w postaci nieopublikowania sprostowania w stosunku do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kolejna kwestia ma dotyczyć postępowania z artykułu z artykułu 284 kodeksu karnego o przywłaszczenie środków pieniężnych. Ma to mieć związek z organizacją i rozliczeniem środków za wyjazd do Japonii.

Natomiast trzeci wątek ma dotyczyć możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 286 dotyczącego oszustwa. W tej sprawie analizowano wykorzystanie lokalu komunalnego, zajmowanego przez Barbarę Nowak.

Podczas konferencji 15 grudnia 2023 roku nowy wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar oraz minister edukacji Barbara Nowacka ogłosili, że Barbara Nowak została odwołana z funkcji małopolskiego kuratora oświaty.