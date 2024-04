Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku małopolskiego - z wynikiem 43,9 proc. partia utrzymała samodzielną większość. "Dziękuję naszym wyborcom za zaufanie" - napisała była premier Beata Szydło, pochodząca z tego regionu. Do sejmiku województwa dostała się m.in. była kurator oświaty Barbara Nowak.

Według oficjalnych informacji podanych w poniedziałek przez PKW największe poparcie w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego zdobyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkańcy Małopolscy oddali na PiS ponad 581 tys. głosów - co daje wynik 43,9 proc.

Drugim silnym ugrupowaniem w nowym małopolskim sejmiku będzie też Koalicja Obywatelska, która uzyskała 25,94 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga - jej kandydaci do sejmiku zebrali w sumie 12,39 proc. wszystkich głosów. Na swoją reprezentację mogą też liczyć Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,95 proc. Lewica z wynikiem 4,74 proc. nie przekroczyła progu wyborczego.

Małopolski sejmik w rękach PiS. "Dziękujemy naszym wyborcom"

W małopolskim sejmiku do obsadzenia jest 39 mandatów w ramach sześciu okręgów. Uzyskany przez PiS wynik daje im możliwość samodzielną większość. Podobnie było w wyborach samorządowych w 2018 roku - wtedy PiS uzyskało 24 mandaty, KO - 11, a PSL - cztery.

"Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce! Utrzymujemy samodzielną większość w sejmiku województwa. Dziękuję naszym Wyborcom za zaufanie. Małopolska będzie się mogła nadal bezpiecznie rozwijać, zarządzana z troską o województwo i jego mieszkańców" - napisała na X była premier w rządzie PiS i eurodeputowana Beata Szydło.

ZOBACZ: Wybory w rodzinnej miejscowości Szydło. Kandydat PiS przegrał w Brzeszczach

Za zaufanie wyborców podziękował na X również radny sejmiku i jednocześnie marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski z PiS. "Dziękuję za każdy z 14461 głosów! Pracujemy dalej dla Małopolski i Małopolan.

Z list PiS dostali się do wojewódzkiego sejmiku m.in. jego dotychczasowy przewodniczący Jan Duda oraz była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

ZOBACZ: Są najbogatszą gminą. Zmiana władzy w "polskim Kuwejcie"

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że w wyborach do sejmików wojewódzkich do godz. 17 w poniedziałek do PKW spłynęły dane z 99, 90 proc. obwodów.