Janusz Zemanek nie wywalczył reelekcji na wójta gminy Wilkowice w powiecie bielskim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakty, że nie miał żadnych kontrkandydatów. Mimo to nie uzyskał wymaganego progu ponad 50 proc. poparcia. Teraz o obsadzeniu stanowiska, zgodnie z zapisami prawa, zdecyduje miejscowa rada gminy podczas tajnego głosowania.

Wydawałoby się, że kiedy jest się jedynym kandydatem na liście, zwycięstwo ma się w kieszeni. O tym, że wcale tak być nie musi, przekonał się Janusz Zemanek, który mimo braku przeciwników nie zapewnił sobie kolejnej kadencji w roli wójta Wilkowic.

Plan nie spodobał się mieszkańcom Wilkowic

Z relacji lokalnych mediów wynika, że porażka samorządowca jest wynikiem zamieszania wokół projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który został zaprezentowany przed kilkoma dniami.

"Jedna z przedstawionych tam propozycji zmian zagospodarowania przestrzennego, polegająca na przeznaczeniu ponad 12 hektarów gruntów rolnych w Bystrej na tereny budowlane, bardzo nie spodobała się wielu mieszkańcom tej miejscowości i wywołała spore oburzenie społeczne" - podaje portal beskidzka24.pl.

ZOBACZ: Wybory samorządowe. Porażka Oskara Szafarowicza. "Otarł się o mandat"

Mimo że wójt wycofał się z niektórych kontrowersyjnych założeń, to wyborcy przy urnach pamiętali o sprawie. Zemanek uzyskał poparcie 2043 głosujących, a przeciwnych mu było 3095 osób, co oznacza, że otrzymał 39,76 proc. poparcia, a więc od pozostania na stanowisku dzieli go ponad 10 proc. głosów.

Wójta wybierze rada gminy

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała, że w przypadku kiedy jedyny kandydat nie otrzyma ponad połowy głosów, to wójta wybiera w tajnym głosowaniu rada gminy bezwzględną większością głosów.

Los samorządowca nie jest więc przesądzony, bo przedstawiciele komitetu Gmina Wilkowice Wspólna Sprawa, którą reprezentował Zemanek, zdobyli wszystkich 15 mandatów w radzie.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Zmiana w Rzeszowie. W II turze zmiana kandydata

Jednak jak podaje portal, "przeciwnicy wójta chcą w sprawie wyboru nowego włodarza gminy Wilkowice rozmawiać z radnymi, co może sugerować, że mają zamiar zaproponować radzie własnego kandydata na to stanowisko".

Sam Zemanek - jak wynika z wypowiedzi dla beskidzka24.pl - nie wie jeszcze, czy będzie chciał przekonać radę do swojej kandydatury. - Wszystko, co robiłem dla gminy i jej mieszkańców, starałem się robić dobrze - powiedział i dodał, że projektu nie schował przed wyborami do szuflady, bo chciał być uczciwy wobec mieszkańców.