- Teraz po Ukrainie Zachód nie ma wyjścia. Nie może mówić, że nie wie co się dzieje. Po aneksji Krymu w 2014 roku Zachód bardzo się oburzył, ale to nie było tak efektywne jak teraz. Wprowadzono sankcje i stwierdzono, że Putin jest podejrzany jako prezydent. Emmanuel Macron, gdy doszedł do władzy to w Wersalu przyjął Władimira Putina. Zachód cały czas robił dobrą minę do złej gry, wiedząc że to jest zła gra. Bardzo niewygodnie im było pomyśleć, że mają do czynienia z przestępcą - powiedziała w programie "Lepsza Polska" Krystyna Kurczab-Redlich.

Ekspert do spraw wschodnich Marek Budzisz stwierdził z kolei, że bolesnym paradoksem jest fakt, że Putin od lat mówił jakie ma plany i jak postrzegają przyszły porządek międzynarodowy.

- Świat słuchał, lecz nie słyszał. Wyciągnięcie wniosków z narracji Putina zmuszałoby świat do podjęcia bardzo trudnych ekonomicznie decyzji. Państwa zachodnie nie chcieli tego podjąć ponieważ korzystali z renty pokoju - dodał.

Innego zdania był gen. Jarosław Kraszewski. - Ja bym nie powiedział, że świat wiedział bo to jest uzależnienie gospodarcze i energetyczne od tego co Rosja dostarczała. Spotkałem się kilkukrotnie z Georgiem Friedmanem, który podkreślał, aby baryłka ropy kosztowała w państwach OPEC mniej niż baryłka rosyjska i wtedy będziemy mieli pokój na świecie - wskazał ekspert.

Dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych prof. Piotr Grochmalski stwierdził, że dotychczasowa strategia wobec Rosji była "zabójcza", a Putin podjął swoje przyszłe decyzje już w pierwszych dniach urzędowania.

- Ta strategia doprowadziła do wojny, która jest zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ale również ich istnienia. Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w wymiarze nienawiści i wrogości, jakie mają być budowane w Rosji wobec państw Zachodu - dodał.

Tekst jest aktualizowany.

"Lepsza Polska". Eksperci wskazują, co ich zdaniem szykuje Władimir Putin

Ciągłe zbrojenie się Rosji i decyzje polityczne Władimira Putina budzą niepewność zarówno wśród przywódców państw NATO, jak i ich obywateli. Wszyscy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, zastanawiając się jaki kolejny ruch może wykonać rosyjski dyktator i czy wojna w Ukrainie może rozlać się na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prowadząca program "Lepsza Polska" Dorota Gawryluk chciała się dowiedzieć od gości i ekspertów "co szykuje Putin? Czy ostatnie wydarzenia to zapowiedź eskalacji?"

Wśród zaproszonych rozmówców znaleźli się:

Marek Budzisz - ekspert do spraw wschodnich "Strategy&Future"

Prof. Piotr Grochmalski - dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych, Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Krystyna Kurczab-Redlich - publicystka, była korespondentka polskich mediów w Moskwie, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina"

Gen. Jarosław Kraszewski - były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN

"Lepsza Polska" w czwartki o 19:15 na antenach Polsatu

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

ZOBACZ: Program "Lepsza Polska". "Ordynarne nadużycie". Były minister odpowiada Donaldowi Tuskowi

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce". Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.