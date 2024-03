Tematem pierwszego odcinka nowego programu Doroty Gawryluk "Lepsza Polska" było "Jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny". W trakcie rozmowy odniesiono się do wypowiedzi byłego szefa straży pożarnej, który przekazał, że w Polsce "miejsc schronienia jest bardzo dużo".

- W Polsce w schronach jest ponad 300 tys. miejsc, w miejscach ukrycia może się schronić ponad 1,1 mln osób, a w miejscach doraźnego schronienia blisko 47 mln osób - przypomniano w wypowiedź z kwietnia ubiegłego roku gen. bryg. Andrzej Bartkowiak.

- My schronów z prawdziwego zdarzenia nie mamy już od dawna - ocenił w programie gen. Bogusław Pacek.

Schrony a miejsca schronienia?

- Miejsca schronienia nie są to miejsca techniczne przygotowane do tego, żeby osoby, które chcą uniknąć kataklizmu, mogły się tam schronić. Systemy, które są montowane w schronach, są wysoko zaawansowane technologicznie, które pozwalają dostarczać czyste powietrze, przefiltrowane, to miejsca, gdzie są przechowywane zapasy wody, żywności - wszystko, to co pozwalać być przez jakiś okres czasu w tym bardzo szczelnym pomieszczeniu - wyjaśnił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Jak zaznaczył, "miejsce ukrycia" może odnosić się do np. piwnic, które nie są miejscem gwarantującym bezpieczeństwo.

Paweł Jan Mateńczuk ps. Naval, były żołnierz jednostki wojskowej GROM zwrócił uwagę, że komunikat straży był "daniem złudnego poczucia bezpieczeństwa".

"Piwnice nie zdają bezpieczeństwa", "Fakty są porażające"

- Wszyscy mówimy jednym głosem, że piwnice nic nie dają, ale z drugiej strony ja doceniam działania, które dzisiaj podejmuje prezydent Warszawy - podkreślił gen. Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

- Fakty są porażające. Służba państwowej straży przyjęła na siebie obowiązek dokonania ewidencji tych miejsc, bo trudno nazwać to inwentaryzacją w sensie technicznym. Tak się nie robi ani służbie, ani społeczeństwu, bo faktycznie buduje się fałszywy obraz - stwierdził st. bryg. Dariusz Marczyński, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

Jak dodał, raport NIK potwierdza ten obraz. Z wyników kontroli stanu technicznego schronów poddanych oględzinom wynika, że: 68 proc. jest w stanie niezadowalającym, 20 proc. w należytym, a jedynie 12 proc. w bardzo dobrym.

