- Propozycja rezygnacji z ugorowania to przypudrowanie pryszcza na czole, aby rolnicy zeszli z barykad. Zielony Ład to pakiet ustaw, które dotyczą też transportu, energetyki, budownictwa - mówił w programie "Lepsza Polska" rolnik Michał Nowacki z Ruchu Młodych Farmerów.

Protest rolników wciąż wywołuje wielkie emocje. Po raz kolejny demonstranci ustawili blisko 600 blokad na głównych trasach a także drogach dojazdowych do polskich miast, przez krótki czas zablokowana było przejście graniczne w Medyce.

Prowadząca program "Lepsza Polska" Dorota Gawryluk chce się dowiedzieć od gości i ekspertów "Czy rezygnacja z Zielonego Ładu i zamknięcie ukraińskiej granicy to recepta na problemy polskich rolników"?

Wśród zaproszonych rozmówców znaleźli się:

Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa w latach 2018-2020, poseł PiS

Wiktor Szumlewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Izabela Zygmunt - specjalistka ds. Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Michał Nowacki - Ruch Młodych Farmerów

Pod naporem ogólnoeuropejskich protestów Bruksela ma zgodzić się do reformy części Zielonego Ładu w sektorze rolniczym, w tym rezygnacji z ugorowania.

- Propozycja z rezygnacji ugorowania to przypudrowanie pryszcza na czole, aby rolnicy zeszli z barykad. Zielony Ład to pakiet ustaw, które dotyczą też transportu, energetyki, budownictwa - ocenił Michał Nowacki z Ruchu Młodych Farmerów.

Z kolei były minister rolnictwa stwierdził, że "rolnictwo jest dyżurnym chłopcem do bicia".

- To jest absurd, że rolnictwo szkodzi klimatowi- powiedział Jan Krzysztof Ardanowski. Mianem "ideologii" nazwał propozycję ograniczenia części działalności rolniczej. - A przecież żywności trzeba więcej - dodał poseł wybrany z list PiS.

Zielony Ład do zmiany? "Należy go zregionalizować"

Wiktor Szumlewicz zauważył, że w trakcie tworzenia zapisów unijnych "nie uwzględniono głosu praktyków".

- UE produkuje najbardziej jakościową żywność, a jednocześnie otwiera się na cały świat: także Ukrainę i Rosję (...). To jest pewien absurd, bo tam używa się o wiele więcej pestycydów - powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szumlewicz zasugerował, żeby zregionalizować Zielony Ład dla rolnictwa. - Gospodarstwa zupełnie inaczej wyglądają w Polsce, inaczej w Holandii - dodał.

Izabela Zygmunt tłumaczyła z kolei proces przyjmowania zapisów w Unii Europejskiej i przypomniała, że Warszawa zgodziła się na zapisy Zielonego Ładu.

- Zmienia się klimat, jeśli do połowy tego wieku nie doprowadzimy do dekarbonizacji to temperatura się na tyle podniesie, że nadejdzie katastrofa, będą wybuchały pożary i nie będziemy mogli w stanie szybko się odbudować - powiedziała specjalistka ds. Europejskiego Zielonego Ładu z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Obawy przed wspólnym rynkiem z Ukrainą. "Nie wytrzymamy ekonomicznie"

Podczas programu "Lepsza Polska" wyświetlono także grafikę ze średnią wielkością gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. W Polsce wynosi ona 11 hektarów, w Niemczech i Francji 60, zaś w Danii 75 ha. Dla porównania: w Ukrainie ta średnia wynosi 132 ha.

- Jak mamy wytrzymać ekonomicznie skoro w Ukrainie działają agroholdingi zarejestrowane w rajach podatkowych? Największy ma 630 tys. hektarów. Jak mamy z nimi konkurować na wspólnym rynku, który de facto obecnie jest? - pytał Michał Nowacki. Przedstawiciel Ruchu Młodych Farmerów wskazał, że "rolnicy nie chcą żyć z dopłat z własnej produkcji, gdyż zaburzają one rynek".

"Lepsza Polska". Średnia wielkość gospodarstw rolnych

- Obecna polityka UE jest destrukcyjna - powiedział Nowacki. W odpowiedzi na to przedstawicielka KE wskazała, że w Brukseli są polscy europosłowie i politycy. - Oni mają realny wpływ na to. Oni powinni się tym zajmować - powiedziała Izabela Zygmunt.

Wypowiedź tę podważył Jan Krzysztof Ardanowski.

- W UE nie ma żadnego konsensusu to lobbyści decydują (...). Słyszę ostatnio, że rolnicy nie mają racji, bo jest zła struktura gospodarstw, że ich nie zmodernizowaliśmy (...). A przecież małe gospodarstwa od dawna nie żyją z rolnictwa i w nich Zielony Ład nie uderza. Uderza za to w takich rolników, którzy mają kilkadziesiąt lub kilkaset hektarów. Oni zarzynali się latami kredytami, tym rolnictwem precyzyjnym 4.0. Są całkowicie ugotowani - wskazał polityk.

