Pierwszy odcinek nowego programu Doroty Gawryluk "Lepsza Polska" obejrzało milion widzów, a w Polsat News był to najchętniej oglądany program tego dnia. O tym, "jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny", Dorota Gawryluk rozmawiała z st. bryg. Dariuszem Marczyńskim, gen. Bogusławem Packiem, gen. Waldemarem Skrzypczakiem i Pawłem "Navalem" Mateńczukiem, byłym członkiem jednostki wojskowej GROM.

Zaproszeni do studia eksperci mówili o realnym stanie przygotowania Polaków na zagrożenie, a dokładnie jego braku oraz o tym, co należy zrobić, by przestać marnować czas. W czasie dyskusji dużo uwagi poświęcono roli obrony cywilnej. Padły przykłady Szwajcarii i Szwecji – krajów, które kładą duży nacisk na obronę cywilną i podstawowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Zgodnie z zapowiedzią prowadzącej przed startem programu „Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje” na zakończenie rozmowy zebrano wnioski, co należy zrobić wg zaproszonych ekspertów, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków:



- rzetelnie informować o stanie bezpieczeństwa państwa i postępowaniu w sytuacji zagrożenia

- dokonać przeglądu schronów, ich renowacji i doposażenia

- usprawnić system alarmowania o zagrożeniach na wypadek zerwania łączności

- systematycznie i bezpłatnie szkolić obywateli z pierwszej pomocy i obrony cywilnej

- wprowadzić ustawę o obronie cywilnej uzgodnionej ponad politycznymi podziałami.



Widownię „Lepszej Polski” stanowili studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

