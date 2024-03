O godzinie 10:00 przed komisją ds. wyborów kopertowych dojdzie do przesłuchania byłego wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Nie jest to jego pierwsze wezwanie przed komisję.

Artu Soboń został zapytany, czy dalej twierdzi, że nie ma związku ze sprawą. - Przedstawiłem 19 stycznia istotę swojej wiedzy i całkowicie prawdziwe informacje - powiedział.

Przewodniczący zapytał jednak "dlaczego zeznał, że na żadnym etapie nie miał związku ze sprawą". - Istotnie, formalnie, w przygotowaniu wyborów kopertowych nie przygotowywałem, co potwierdzili wszyscy świadkowie wezwani przed komisję śledczą - podkreślał.

Świadka zapytano o słowa Jacka Sasina, który zeznał, że Soboń miał z pocztą polską "kontakt operacyjny". - Mówili o tym świadkowie, których wezwała komisję. Pan minister Sasin powiedział, iż oczekiwał ode mnie ogólnego spojrzenia na to, jak to wygląda, a Sypniewski o informację, o co prosił mnie minister Sasin. Są dwa sposoby, aby na prośbę ministra zorientować się, co się dzieje. Mogłem ograniczyć się, aby przekazać tę wiedzę na podstawie mojego własnego przekonania, albo poprosić prezesów, żebym brał osobisty udział w spotkaniach, na których o tych kwestiach rozmawiano, one miały charakter roboczy - powiedział.

W styczniu Soboń odmówił zeznań twierdząc, że "w żadnym momencie wykonywania swoich obowiązków w ministerstwie aktywów państwowych nie nadzorował Poczty Polskiej".

Przesłuchanie Artura Sobonia ws. wyborów kopertowych

- Nie nadzorowałem także departamentów: budżetowego, prawnego ani departamentu wykonującego nadzór właścicielski wobec Poczty Polskiej. Na żadnym etapie przygotowań, nie uczestniczyłem w formalnych w obowiązkach związanych z przygotowaniem w wyborów korespondencyjnych - stwierdził.

Zapewniał również, że nie brał udziału w przygotowywaniu aktów prawnych, umów, decyzji administracyjnych, wzorów dokumentów czy decyzji o wyborze ofert przez Pocztę Polską. - Nie mam tutaj żadnej wiedzy, tym bardziej z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się o moim wezwaniu przed wysoką komisję - oświadczył.

Inne stanowisko w tej sprawie zaprezentował były wiceszef Zarządu Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziel. W lutym podczas zeznał, że wiceministrowie Soboń i Tomasz Szczegielniak współpracowali z Pocztą Polską w zakresie operacyjnym, czyli realizowali zlecenie swojego szefa.

Kurdziel twierdził też, że Soboń podczas wideokonferencji z udziałem m.in. przedstawicieli Poczty Polskiej, poinformował o możliwości przesunięcia wyborów korespondencyjnych "bodajże o dwa tygodnie nawet". Z powodu tych rozbieżności komisja chce skonfrontować obu świadków.

Kim jest Artur Soboń?

Polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością od stycznia 2022 r. był wiceministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. W wyborach parlamentarnych został wybrany z list PiS na posła Sejmu X kadencji. Po wyborach objął nadzór nad departamentem stabilności finansowej w NBP.

Wcześniej pełnił m.in. funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Na to stanowisko powołany został 7 lutego 2018 r.

Wcześniej w ramach swojej aktywności poselskiej pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Był też członkiem komisji obrony narodowej i finansów publicznych.

