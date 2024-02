O 14:00 komisja ds. wyborów kopertowych zaczęła przesłuchiwać prokurator Edytę Dudzińską, która w 2021 roku była jedną z przełożonych Ewy Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów i uczestniczyła w umorzeniu śledztwa ws. korespondencyjnego głosowania.

Dudzińska mówiła na wstępie, że nie ma żadnej wiedzy na temat głosowania na prezydenta RP, które się nie odbyło. - Jeżeli powodem mojego wezwania jest postępowanie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, to oświadczam, że obowiązuje mnie tajemnica postępowania przygotowawczego - mówiła.

Komisja ds. wyborów kopertowych. Najpierw spięcie, potem przegrane głosowanie

Prokurator pytała też, czy została albo zostanie zwolniona z obowiązku zeznawania. Zapewniła przy tym, iż nie odmawia składania wyjaśnień. Dariusz Joński, szef komisji, poprosił dwie biegłe z Biura Analiz Sejmowych o wyjaśnienie sytuacji. Uznały one, że informacje dotyczące postępowania mają publiczny charakter, dlatego nie obowiązuje już tajemnica śledztwa umorzonego przez Dudzińską.

Dudzińska wyraziła jednak wątpliwość co do bezstronności przewodniczącego. Wówczas wiceszef komisji Waldemar Buda z PiS złożył wniosek o wykluczenie Jońskiego z przesłuchania, jednak początkowo był on ignorowany przez Jońskiego - ten drugi domagał się procedowania jego wniosku. - Awantury to pan może robić w PiS-ie, ale nie tutaj - dodał, po czym poprosił te same biegłe o opinię.

Joński nie przesłuchuje prokurator Dudzińskiej. Został wykluczony

Między szefem a jego zastępcą wybuchła kłótnia, do której włączyła się biegła Agata Plichta, pytając się Budy, czy "podważa jej kompetencje". - Pan się boi mnie jako kobiety czy jako eksperta? Nie wiem, w jaki sposób mam oceniać pana atak - pytała. - Strasznie się pani boję, jestem przerażony - odparł ironicznie Buda.

Później przeprowadzono głosowanie nad wyłączeniem Jońskiego, który nieoczekiwanie je przegrał. Wówczas obrady komisji zostały przerwane. Buda domagał się, by to on przejął prowadzenie posiedzenia, natomiast sejmowa większość optowała za Jackiem Karnowskim z KO.

Ostatecznie ten drugi polityk przejął prowadzenie posiedzenia. Joński nie opuścił swojego miejsca, lecz podczas, gdy zeznaje prokurator Dudzińska, nie może zadawać jej pytań.

Po głosowaniu Joński skomentował sytuację na platformie X. "Posłowie PiS robią wszystko, aby nie zadawać ich usłużnej prokurator niewygodnych pytań. Mimo próby zdestabilizowania pracy komisji demokracja zwyciężyła: pytania, których boją się byli komisarze polityczni w prokuraturze, jednak padną" - zapowiedział.

