Komisja śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku wezwała w piątek dwóch kolejnych świadków. Po godzinie 9:30 Michał Wypij i Artur Soboń mają zeznawać w sprawie tzw. wyborów kopertowych.



Artur Soboń w latach 2019 – 2021, a więc i podczas wyborów kopertowych, pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Polityk związany jest z Klubem PiS. Z kolei Michał Wypija w 2020 roku zasiadał jako poseł w IX kadencji Sejmu.



Były poseł Porozumienia podczas podziału partii stanął po stronie Jarosława Gowina. Wypij wypowiadał się już na temat wyborów kopertowych i tym, jak członkowie PiS próbowali wpływać na niego i jego rodzinę.

- Dokładnie usłyszałem, że "zostanę zniszczony za to, że trwam na straży prawa". Powiedział mi to jeden z bardzo ważnych polityków PiS, ministrów. Co więcej, wedle jego opinii, miałem również trafić do więzienia za zdradę. Wypowiedział to w ataku furii, musiał uspokajać go Jarosław Kaczyński - powiedział w wywiadzie udzielonym dla Interii, odnosząc się do pytania o groźby ze strony PiS w związku z blokowaniem wyborów kopertowych w 2020 roku.



- Miałem poczucie, że przeprowadzenie wyborów w takiej formule byłoby działaniem antypaństwowym. Byłem przekonany, że realizacja tego pomysłu, w trudnych warunkach pandemicznych, bez podstawy prawnej i w poważnym narażeniu standardów demokratycznego państwa prawa wypchnie Polskę z grona krajów o ugruntowanych standardach demokratycznych. Zepchnie nas na wschód - wyjaśniał wówczas swoją postawę.

Pierwszy zeznawał Jarosław Gowin

Oprócz dwóch polityków, których zeznania zaplanowane są na piątek, przed komisją wypowiadał się już Jarosław Gowin. Polityk Porozumienia stanął przed komisją jako pierwszy 9 stycznia. Podczas przesłuchania również przyznał, że szukano na niego "haków" i dokładnie sprawdzano biznesy jego syna, a także Narodowe Centrum Badań i rozwoju, które podlegało mu jako ministrowi.

- Sprzeciwiałem się nie samej zasadzie wyborów korespondencyjnych, ale przeprowadzeniu ich w takim trybie, w takim czasie, warunkach urągających demokracji - przekazał.



Komisja śledcza ws. Wyborów kopertowych zdecydowała, że wezwie na świadków także m.in. byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, b. szefa MAP Jacka Sasina, b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, b. szefa KPRM Michała Dworczyka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. O co chodzi?

Powołana w Sejmie X kadencji komisja śledcza zajmuje się wyjaśnianiem organizacji wyborów kopertowych w maju 2020 roku. Państwo ze swojego budżetu wydało na ten cel 70 milionów złotych.

Nadchodzące wówczas wybory prezydenckie były utrudnione przez pandemię COVID-19. Mimo trwającej pandemii, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na utrzymanie konstytucyjnego terminu zarządzonego przez marszałek Sejmu. Wybory w 2020 roku miały odbyć się jednak w formie korespondencyjnej.



Jednakże nie wszyscy politycy uważali, że to dobry pomysł. W rezultacie, z uwagi na trwający spór, Zjednoczona Prawica straciła jednego z koalicjantów. Z rządu odszedł Jarosław Gowin, a z czasem podzieliło się jego Porozumienie. Podzieleni politycy opowiedzieli się zaś po jego stronie, bądź stanęli za Jarosławem Kaczyńskim.