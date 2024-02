We wtorek komisja śledcza do sprawy wyborów kopertowych kontynuuje przesłuchania. Zeznania złoży Przemysław Sypniewski, były prezes Zarządu Poczty Polskiej SA oraz Grzegorz Kurdziel, były wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej SA. Wcześniej odtajniono część dokumentów, które komisja otrzymała od podwykonawców Poczty Polskiej. Jak zaznaczono, może mieć to istotny wpływ na przesłuchania świadków.