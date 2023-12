Podczas posiedzenia komisji sejmowej ds. wyborów kopertowych doszło do awantury. - To, co robicie, to hucpa polityczna - powiedział poseł Przemysław Czarnek. W trakcie burzliwej dyskusji nad planem pracy komisji Waldemar Buda rzucił w kierunku szefa komisji, Dariusza Jońskiego, plik kartek.