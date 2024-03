Ja ich za to nie potępiam i nigdy nie potępię, bo sytuacje były bardzo trudne - mówiła w programie "Graffiti" europoseł Beata Kempa o kobietach, które zdecydowały się dokonać aborcji. Polityk Suwerennej Polski powiedziała, że zna sporo takich przypadków. Podkreśliła jednak, że w kwestii aborcji ma swoje zdanie i go nie zmieni.

Przy okazji Dnia Kobiet prowadzący Marcin Fijołek zapytał goszcząca w studiu Beatę Kempę, czy nie brakuje jej więcej przedstawicielek płci pięknej w polskiej polityce.

Kempa przyznała, że w życiu publicznym powinno być więcej kobiet. Sama przypomniała, że funkcjonuje już w polityce od 18 lat. - Wymaga to hartu ducha, odwagi, niebywałej odporności. Nie skarżę się, bo nie należę do takich osób, ale kobietom jest rzeczywiście troszeczkę trudniej - powiedziała europoseł.

Przedstawicielki Strajku Kobiet nazwały lidera Trzeciej drogi i marszałka Sejmu Szymona Hołownię "przestraszonym cwaniaczkiem". Powodem jest chęć doprowadzenia przez tę organizację oraz środowiska lewicowe do liberalizacji przepisów aborcyjnych, a szef Polski 2050 jest temu przeciwny.

Kempa skrytykowała sposób w jaki określony został marszałek, a co do samego postulatu ma sporo wątpliwości. - Czy to są prawa kobiet? - zapytała i dodała: ze mną można polemizować. - Ja w kwestii aborcji mam swoje zdanie i tego zdania nie zmienię - powiedziała.

Europoseł przyznała, że wiele razy miała okazję pracować czy rozmawiać z kobietami, które dokonały aborcji. - Ja ich za to nie i nigdy nie potępię, bo sytuacje były bardzo trudne, ale jeden wspólny mianownik był taki, że w momencie podejmowania decyzji nie było nikogo, kto by mógł poprowadzić je za rękę i zmienić tę decyzję - mówiła.

Podkreśliła, że zna osoby, które teraz mają silny syndrom poaborcyjny.

Zdaniem Kempy wywoływanie tematu liberalizacji przepisów aborcyjnych może być próba odwrócenia uwagi od protestów rolniczych, które przetaczają się nie tylko przez Polskę, ale całą Europę.

- Wywoływanie tematu, który zawsze miał duży ładunek emocjonalny jest na rękę przede wszystkim Donaldowi Tuskowi - oceniła. Europoseł stwierdziła, że premier piecze dwie pieczenie na jednym ogniu, bo "przykrywa" temat rolników i "grilluje" Szymona Hołownię.

Przechodząc do tematu zmian w Zielonym Ładzie, który jest jednym z dwóch głównych postulatów protestujących rolników, europoseł oceniła, że skoro program wymaga korekt, to po co w ogóle istnieje. - Ja byłam zawsze jego przeciwniczką - zaznaczyła.

Oceniła, że zapowiadane przez Brukselę zmiany i tak nie nastąpią. - To jest cyniczna gra obliczona na to, żeby nico złagodzić te protesty, bo te wybory europejskie, które się zbliżają, to będą wybory o to, czy Ursula von der Leyen szefową Ke. I jeśli większa liczba europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli grupy, do której ja należę, to my już nie pozwolimy, że von der Leyen pozostała na stanowisku - zapowiedziała.

Kempa twierdzi, że zapowiadane ustępstwa Brukseli są posunięciem taktycznym, "bo idą wybory, a później wcisną pedał gazu". - Dowód? Uwaga: gigantyczne protesty w Belgii, Holandii, Niemczech, We Francji, Polsce - wymieniała i tłumaczyła, że "w zeszłym tygodniu PE przyjął ustawę o zasobach przyrodniczych, skrajnie niekorzystną również dla rolników". - Więc widać, że oni idą na przeczekanie. Donald Tusk będzie chciał polskich rolników - jak zawsze, klasycznie rozgrać - tych zaprosić, tych nie zaprosić, tych nazwie chuliganami, tych sobie wybierze na spotkanie - powiedziała.

Kempa zaznaczyła, że "z całego serca" popiera protestujących. - Kochani rolnicy nie dajcie się zwieść Donaldowi Tuskowi - zaapelowała. Podkreśliła, że Zielony Ład jest wymierzony w miejsca pracy i polskie rolnictwo.

Odnosząc się do środowych zamieszek na ulicach Warszawy, Kempa stwierdziła, że szef MSWiA Marcin Kierwiński powinien podać się do dymisji. - Widać, że nie radzi sobie z potężnym ministerstwem, im szybciej go Donald Tusk wymieni, tym lepiej dla bezpieczeństwa Polski - oceniła.

