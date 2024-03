Szczegóły pakietu mają być znane w czwartek. Komisarz Janusz Wojciechowski przedstawi je w Sejmie.

Andrzej Wyrwiński podkreśla jednak, że propozycje muszą być zaakceptowane przez Komisję Europejską, stolice oraz Parlament Europejski. - Jak przekonuje w rozmowie z Polsat News komisarz Janusz Wojciechowski ma wstępne pozytywne sygnały zarówno z PE, a także od stolic, że ten pakiet zmian zostanie zaakceptowany - dodał.

ZOBACZ: Strajk rolników w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców

Zmiany będą dotyczyły m.in. pestycydów. - Jak tłumaczy komisarz Wojciechowski, pomysł, aby ograniczyć stosowanie pestycydów o 50 proc. był po prostu niesprawiedliwy, bo w różnych krajach stosuje się ich różną ilość - przekazał dziennikarz Polsat News.

Komisarz przekonuje, że najmniejsze gospodarstwa rolne do 10 ha, których w Polsce jest prawie trzy czwarte, "nie będą miały właściwie żadnego problemu z Zielonym Ładem".

Jeśli chodzi o ugorowanie, to rolnicy będą mogli robić to dobrowolnie, za co otrzymają dopłatę.

Na zmiany muszą się zgodzić: Komisja Europejska (ma się tym zająć w ciągu 1-2 tygodni) Rada (stolice) i Parlament Europejski - ostatnia sesja jest w kwietniu. "Mam pozytywny odbiór, myślę że zdążymy przed wyborami do PE w czerwcu" powiedział @jwojc Polsat News. #ProtestRolnikow — Andrzej Wyrwiński (@andrzejwu) March 6, 2024

Jako pierwsze informację podało radio RMF FM.

Michał Kołodziejczak: To jest ogromny sukces polskiego rządu

Do doniesień z Brukseli odniósł się wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. - To jest bardzo dobra wiadomość dla rolników - powiedział polityk.

- W ostatnich tygodniach i dniach dużą aktywność w tym temacie wykazał premier Donald Tusk, który pokazał, że tego tematu nie odpuści. To obiecał rolnikom w tamtym tygodniu. To widzieli też najważniejsi politycy w Unii Europejskiej, to widziała też sama przewodnicząca KE. To jest ogromny sukces polskiego rządu - dodał.

Kołodziejczak stwierdził, że komisarz Wojciechowski został "przyciśnięty do ściany" przez rolników. - Ale także przez to, że w końcu zobaczył, że polski rząd, który działa i w osobie ministra rolnictwa i premiera w UE w rozmowach z innymi państwami i Unią Europejską tego tematu nie odpuści - dodał.

Protesty w Europie. Postulaty rolników

Wiadomość, która nadeszła z Brukseli zbiega się w czasie z protestem rolników w Warszawie.

ZOBACZ: Protest rolników w Warszawie. Gromadzą się przed Sejmem [OGLĄDAJ]

Rolnicy podjęli decyzję o powrocie z kolejnym protestem do stolicy po fiasku rozmów negocjacyjnych ze stroną rządową. Żądali oni m.in. wycofania się Unii Europejskiej z polityki Zielonego Ładu, zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy i nie zgadzają się na ograniczanie hodowli zwierząt.

W ostatnich tygodniach fala protestów rolników przetacza się przez całą Europę.

WIDEO: Wawrzyk się tłumaczył. Nagle wkroczył poseł Konfederacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl