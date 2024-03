Beata Kempa z Suwerennej Polski przekazała nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. - Pan minister bardzo, bardzo walczy. My wszyscy jak może wspieramy, przede wszystkim modlitwą - przekazała na antenie Polsat News. - Nie wyobrażam sobie, żebym robiła jakieś fotki z sali, gdzie jest ocean cierpień - dodała komentując głośne słowa Leszka Millera.

Zbigniew Ziobro od wielu tygodni nie uczestniczy w życiu politycznym. Jego współpracownicy poinformowali, że szef Suwerennej Polski choruje na nowotwór przełyku. Na partyjnym stanowisku tymczasowo zastępuje go Patryk Jaki.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Nowe informacje

O stan zdrowia szefa swojej partii została zapytana w piątek Beata Kempa. - Pan minister bardzo, bardzo walczy. My wszyscy jak może wspieramy, przede wszystkim modlitwą. Bardzo wiele osób zapewniało, że w taki sposób chce pana ministra wesprzeć - mówiła w "Graffiti".

Europoseł tłumaczyła, że "choroba jest bardzo ciężka, wystarczy w internecie wrzucić - ile jest informacji i jakie są rokowania".

Leszek Miller o Zbigniewie Ziobrze: Nie mam pewności, że on jest chory

Leszek Miller w rozmowie z Gazeta.pl zasugerował, że były minister sprawiedliwości może symulować, żeby "uniknąć odpowiedzialności".

W trakcie wywiadu dziennikarka zapytała Millera, czy ewentualne przesłuchiwanie Ziobry nawet w szpitalu - zapowiadane przez niektórych polityków - nie byłoby nieludzkie. "Tylko że ja nie mam pewności, czy on jest rzeczywiście chory..." - odparł.

"Zauważ, że żadna zaprzyjaźniona telewizja nie weszła na oddział, na którym leży, w mediach społecznościowych nie pojawiło się ani jedno zdjęcie ze szpitala" - tłumaczył dziennikarce.

Były premier stwierdził, że "historia zna sytuacje, że ludzie udawali ciężko dotkniętych najróżniejszymi schorzeniami, również chorobami psychiatrycznymi, byle tylko "uniknąć odpowiedzialności". Jego zdaniem należy więc odpowiedzieć na pytanie, czy i na co choruje szef Suwerennej Polski.

"Fotki z sali, gdzie jest ocean cierpień, po to żeby zadowolić jakiegoś polityka"

O tę wypowiedź została zapytana w studiu "Graffiti" Beata Kempa. - Tak się czasami zastanawiam, ktoś, kto formułuje tego typu myśli, a jest tak długo w polityce, ktoś kto również został w życiu osobistym bardzo mocno doświadczony... - mówiła europosłanka.

Dodała, że nie wyobraża sobie robienia "jakieś fotki z sali, gdzie jest ocean cierpień, po to żeby zadowolić jakiegoś polityka".

W związku z wypowiedzią byłego premiera europoseł zaapelowała do polityków, żeby "nie przekraczać pewnej linii, która do tej pory nie była przekraczana, jeśli idzie o choroby, o śmierć, dlatego, że mamy różne poglądy polityczne".

"Zbigniew Ziobro ma drugą chemioterapię"

W środę europoseł Patryk Jaki w rozmowie z portalem Gazeta.pl przedstawił nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. - Ma drugą chemioterapię i walczy. To jest tego typu nowotwór, gdzie rokowania są słabe - powiedział.

Jaki zaznaczył, że głęboko wierzy w to, że Ziobro wygra batalię z chorobą. - Wiem, że Zbigniew Ziobro z tego wyjdzie, bo III RP tak go przećwiczyła, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie walczył - stwierdził.