"Wtargnięcie na teren Sejmu. Przedostały się dwie osoby" - przekazał Jakub Krzywiecki na platformie X.

Na opublikowanym przez niego nagraniu widać moment złapania jednego z protestujących.

Zarówno wśród protestujących, jak i policjantów są ranni.

Wcześniej grupa protestujących zaczęła rozbierać nawierzchnię z bruku i rzucać "pozyskanymi" tak kostkami w stronę policji. Na miejscu rozpylono gaz łzawiący, uszkodzone są barierki zabezpieczające budynek parlamentu. Sytuację nagrała kamera Polsat News.

Protest rolników w Warszawie

Rolnicy tłumnie zjechali do Warszawy, aby blokować ulice oraz drogi dojazdowe. Na trasie S7 od strony Nowego Dworu Mazowieckiego wiele ciągników, chcących wjechać do centrum stolicy, zostało zatrzymanych przez policję i skierowanych na pas zieleni oddzielający drogi. Funkcjonariusze Komendy Stołecznej policji przypominali, że ciągniki i pojazdy wolnobieżne mają zakaz wjazdu do miasta.

Rolnicy podjęli decyzję o powrocie z kolejnym protestem do stolicy po fiasku rozmów negocjacyjnych ze stroną rządową. Żądali wycofania się Unii Europejskiej z polityki Zielonego Ładu, zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy i nie zgadzają się na ograniczanie hodowli zwierząt.

- Weszliśmy z nadzieją, że dostaniemy cokolwiek "żywego", że będziemy mogli wyjść do ludzi i powiedzieć: Słuchajcie załatwiliśmy. Strajki nadal będą trwały, 6 marca znowu spotykamy się w Warszawie, dalej blokujemy Polskę, nie zejdziemy z barykad. Niestety - mówił wówczas w rozmowie z Polsat News po wyjściu z KPRM Szczepan Wójcik, jeden z organizatorów protestów rolników.

Premier Donald Tusk zapowiedział kolejną turę negocjacji z rolnikami, która ma odbyć się w sobotę. - Umówiłem się z rolnikami na spotkanie w tym tygodniu, żeby zaraportować im działania, jakie podjąłem od naszego ostatniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie - wskazywał szef rządu. Liderzy protestu potwierdzili swój udział w rozmowach.