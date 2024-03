Pogrzeb znanego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który w niejasnych okolicznościach zmarł w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, ma odbyć o godzinie 16 (godz. 14 w Polsce) na cmentarzu Borysowskim w Moskwie.

Przed pogrzebem Aleksieja Nawalnego o godzinie 14 (godz. 12 w Polsce), w cerkwi w rejonie Marjino odbędzie się nabożeństwo.

Rosja. Pogrzeb Aleksieja Nawalnego w Moskwie

Cmentarz Borisowski w Moskwie jest pilnowany przez policję. Na teren nekropolii można wejść tylko po okazaniu dokumentów funkcjonariuszom policji.

Wzmocnione oddziały policji dyżurują już przy pobliskiej stacji metra. Przed wejściem na cmentarz stoi dwóch policjantów, a nieopodal zaparkowano policyjny samochód służący do przewożenia zatrzymanych. By wejść na cmentarz, trzeba pokazać dokumenty i przedstawić cel wizyty.

Policja kontroluje rzeczy osobiste, argumentując to środkami bezpieczeństwa mającymi nie dopuścić do "operacji terrorystycznych". Dziennikarze zauważyli, że to pracownicy wydziału MSW, który oficjalnie ma przeciwdziałać ekstremizmowi.

Kira Jarmysz: Próby wynajęcia karawanu są blokowane

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz w czwartek przekazała, że próby wynajęcia karawanu, który przewiózłby ciało zmarłego opozycjonisty podczas ceremonii pogrzebowej, są blokowane przez nieznane osoby. Według rzeczniczki nieznane osoby grożą przez telefon firmom wynajmującym karawany i w rezultacie nikt nie zgodził się dotąd na transport zwłok.

Kreml twierdzi, że nie ma nic wspólnego z podobnymi działaniami. Inny współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow, powiedział, że ekipa Nawalnego mimo to znajdzie jakieś rozwiązanie.

Żona Nawalnego Julia powiedziała, że nie jest pewna, czy ceremonia pogrzebowa przebiegnie w sposób pokojowy, czy też policja zatrzyma uczestników.

Śmierć Aleksieja Nawalnego

16 lutego rosyjskie służby więzienne poinformowały, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej "Wilk polarny" w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Krytyk Kremla miał "poczuć się źle" i "stracił przytomność". Służby podały, że wezwano pogotowie i podjęto próbę reanimacji, jednak opozycjonista zmarł.

Przyczyny śmierci Nawalnego wciąż są nieznane. Jego prawnicy i rodzina utrzymują, że został zamordowany na rozkaz władz na Kremlu, tymczasem zdaniem ukraińskiego wywiadu wojskowego Nawalny zmarł z powodu zakrzepu krwi.



Ciało Nawalnego przekazano jego matce dziewiątego dnia po jego śmierci.

We wtorek rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała, że moskiewskie domy pogrzebowe odmawiają organizacji uroczystości jego ostatniego pożegnania. Współpracownicy opozycjonisty wciąż poszukują odpowiedniego miejsca, gdzie mogłoby to się odbyć. Władze rosyjskich miast zakazują także przeprowadzania akcji ku pamięci Nawalnego.