Aleksiej Nawalny najpierw miał zostać otruty, później trafił do więzienia i w końcu do kolonii karnej "Polarny Wilk". To jedno z najcięższych więzień w Rosji. Owiane złą sławą ma opinię miejsca, z którego nie da się uciec.

Aleksiej Nawalny - największy polityczny wróg Władimira Putina w sierpniu 2020 roku trafił do szpitala w Omsku, po tym jak zasłabł na pokładzie samolotu lecącego z Syberii do Moskwy. Następnie na prośbę rodziny przetransportowano go do szpitala w Niemczech.

Według niemieckich władz opozycjonistę próbowano w Rosji otruć środkiem chemicznym z grupy Nowiczok. Mimo to, po leczeniu i rehabilitacji Nawalny zdecydował się na powrót do Rosji. Tam, na początku 2021 roku został aresztowany na lotnisku w Moskwie.

Rosyjskie sądy otwierały przeciwko niemu kolejne sprawy karne, łącznie na karę 30 lat więzienia. Jednocześnie Nawalny był cały czas więziony. Początkowo przetrzymywano go w europejskiej części Rosji, ale pod koniec ubiegłego roku trafił do kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Aleksiej Nawalny w 2018 roku

Kolonia karna na Dalekiej Północy jest nazywana "Polarnym Wilkiem". To jeden z najcięższych zakładów karnych w Rosji. W lutym tego roku Nawalny trafił tam do karceru.

W więzieniu gdzie zmarł Nawalny, przebywa około tysiąca najbardziej niebezpiecznych więźniów w Rosji. Osadzeni to recydywiści i przestępcy skazani za morderstwa, gwałty, pedofilię oraz inne zbrodnie, dla których rosyjski kodeks karny przewiduje karę powyżej 20 lat więzienia.

PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Nawalny w sądzie. Zdjęcie z sierpnia 2023 roku

Kolonia karna znajduje się w pobliżu koła podbiegunowego, 1900 km na północny wschód od Moskwy. W rzeczywistości to odnowiony więzienie w miejscu, w którym w latach 60. założono Gułag, czyli obóz pracy przymusowej dla kryminalistów i więźniów politycznych.

Utrzymywane tam są szczególnie trudne warunku i więzienie ma opinię miejsca, z którego nie da się uciec. Dlatego często trafiają tam więźniowie, którym udało się zbiec z innych zakładów karnych i zostali ponownie złapani. "Polarny Wilk" jest z jednej strony przez setki kilometrów tundry, a z drugiej przez góry Uralu.