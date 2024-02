- Lewica nie będzie głosowała z PiS za zmianami w konstytucji. Nie będziemy głosowali z ludźmi, którzy ją łamali i doprowadzili do obecnej sytuacji w Polsce - powiedział w "Graffiti" Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. - Andrzejowi Dudzie powiem jedno - jak się znajdzie większość to powinien pan stanąć przed Trybunałem Stanu - dodał.

Tematem najważniejszej politycznej rozmowy poranka były m.in. zagrożenie ze strony Rosji, działania komisji śledczej ds. Pegasusa, ewentualny "reset konstytucyjny" oraz niepokojące wypowiedzi Donalda Trumpa na temat NATO.

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak w "Graffiti": Szymon Hołownia zachowuje się niczym kierownik sklepu z filmu Barei

Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti" o zagrożeniu ze strony Rosji

Na początku Grzegorz Kępka zapytał wicemarszałka Sejmu o zagrożenie ze strony Rosji. - Moim zdaniem nic się nie zmieniło od dwóch lat. Jest ktoś, kto dysponuje olbrzymią armią - Władimir Putin. Nikt nie wie, do czego on jest zdolny. Wszystkie kraje muszą brać pod uwagę różne scenariusze. Ale moim zdaniem nie ma powodu, by straszyć obywateli. Niemniej trzeba być przygotowanym - powiedział gość Grzegorza Kępki.

- Na pewno nie brakuje powodów, by z partnerami w Europie przygotowywać się na większą integrację w UE oraz stworzenie armii europejskiej, by takie zagrożenia były do pokonania - dodał. - Lewica jest za mocną integracją Unii Europejskiej - podkreślił.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się także do słów szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier powiedział ostatnio, że "Europa powinna zawiesić ważne projekty, nawet te wieloletnie, a środki przesunąć na bezpieczeństwo".

ZOBACZ: Wydatki na obronność. 18 państw zrealizuje zobowiązania wobec NATO

Szef PSL stwierdził w Tok FM, że "zrobi wszystko", żeby dużą część środków, która jest do dyspozycji UE, przeszła na przemysł zbrojeniowy.



"Jeśli nie przeżyjemy, jeżeli nie przetrwamy tego przyszłego i następnego roku, to po co nam marzenia o 2040 i ’50, o celach klimatycznych, które tak, czy tak będą nie do osiągnięcia – mówił dalej polityk PSL.

- Czy to nie jest straszenie? - zapytał dziennikarz Polsat News. - Byłem politykiem, który wiele lat temu mówił, że właściwie 2 proc. PKB na zbrojenia są wystarczające, a pozostałe środki przeznaczyć na inne projekty - zwrócił uwagę.

Odnosząc się do słów koalicjanta stwierdził natomiast, że "on by takich słów nie użył". - To moment, kiedy trzeba się ugryźć w język - dodał.

W. Czarzasty: Nie można zmieniać konstytucji, bo jest problem z PiS-em

Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że w kontekście niedawnych słów Donalda Trumpa na temat NATO musi przygotowywać się na ewentualną zmianę władzy w USA. Jego zdaniem wizyty premiera Donalda Tuska w Paryżu i Berlinie na początku tygodnia są właśnie takim działaniem.

Zapytany czy obecna sytuacja nie powinna skłaniać do uśmierzenia sporów w polskiej polityce odparł twierdząco. Dodał jednak pewne zastrzeżenie.

- Tak to jest dobry moment, by uspokajać sytuację w Polsce. Namawiam do racjonalnej oceny. Łatwo jest powiedzieć, by zmienić konstytucję. Czy ktokolwiek wyobraża sobie jednak, że dojdzie do zmiany konstytucji w Sejmie z PiS, szczególnie w kontekście wyeliminowania politycznych wpływów tej partii w Trybunale Konstytucyjnym - zapytał.

- Zna pan karpia, który głosuje za Bożym Narodzeniem? To są nierealne rzeczy - podkreślił.

- Lewica nie będzie głosowała z PiS za zmianami w konstytucji. Nie będziemy głosowali z ludźmi, którzy łamali konstytucje i doprowadzili do obecnej sytuacji w Polsce. Nie zagłosujemy z ludźmi, którzy łamią i łamali konstytucję - uszczegółowił.

ZOBACZ: Nowa Konstytucja i starcie z dziennikarzem. Konferencja prezesa PiS

Prezydent zaprosił w środę Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Rozmowy dotyczyły pomysłu Konfederacji ws. "resetu konstytucyjnego". - Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje - powiedział Krzysztof Bosak po spotkaniu.

- Andrzejowi Dudzie powiem jedno - jak się znajdzie większość to powinien pan stanąć przed Trybunałem Stanu - dodał.

Grzegorz Kępka zapytał swojego gościa czy wobec tego Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz są nieracjonalni, gdy mówią o tzw. resecie konstytucyjnym.

- Uważamy jako Lewica, że powinno być miejsce, by rozmawiać o ewentualnych zmianach konstytucji, ale to wymaga czasu. Trzeba rozmawiać z autorytetami. Przewidzieć, jak zmiany wpłyną na działanie państwa w perspektywie kilku lat - dodał.

- To nie konstytucja jest problemem, a ludzie, którzy ją łamią - podkreślił.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

W dalszej części rozmowy Grzegorz Kępka zapytał swojego gościa czy był podsłuchiwany systemem Pegasus. - Nie wiem. Nie sprawdziłem tego. Jeśli byłem inwigilowany, nie ma to już teraz znaczenia. To, co zrobił PiS to największe świństwo, jakie mógł zrobić Polakom. Za to będą siedzieli ludzie w więzieniach - powiedział wicemarszałek Sejmu.

- Podsłuchy oznaczają, że jedna z sił politycznych wykorzystując siłę państwa i państwowe pieniądze podsłuchiwała ludzi nie informując o tym. To afera Watergate do kwadratu - dodał.

ZOBACZ: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej pisze do D. Tuska i A. Bodnara. Pyta o Pegasusa

- Największą perwersją tej władzy jest podsłuchiwanie własnych ludzi - powiedział Czarzasty, nawiązując do doniesień medialnych na temat inwigilowania polityków PiS Pegasusem.

Zapytany czy widział listę, o której wspomniał m.in. premier Donald Tusk w trakcie Rady Gabinetowej, polityk Lewicy podkreślił, że na wszystko przyjdzie czas. - Trwają prace komisji śledczej, potem do gry wejdzie prokuratura po to, by nigdy coś takiego się nie powtórzyło, a odpowiedzialni ponieśli konsekwencję - zakończył.

Wszystkie odcinki programu "Graffiti" dostępne są TUTAJ.

WIDEO: Patryk Jaki o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Jego sytuacja jest ciężka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak