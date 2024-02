Mariusz Błaszczak Polityk PiS stwierdził, że marszałek Szymon Hołownia zachowuje się "niczym kierownik sklepu na Powiślu z filmów Barei". - On mówi: "tych klientów nie obsługujemy". A Hołownia mówi: tym panom wygaszamy mandaty - podkreślił.

Mariusz Błaszczak skomentował sprawę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Jesteśmy zaniepokojeni tym, że Donald Tusk wygasza pomysł CPK. a przecież tam powstanie 300 tys. miejsc pracy - zaznaczył.

- Poziom hejtu jest dziś olbrzymi, a pamiętajmy, że doszło do mordu politycznego w Polsce - powiedział Mariusz Błaszczak, komentując słowa Jarosława Kaczyńskiego o "zabójstwach politycznych".

- Wtedy premierem też był Donald Tusk, a został zamordowany Marek Rosiak przez byłego działacza Platformy Obywatelskiej - zaznaczył polityk PiS. - A to było jeszcze przed epoką ośmiu gwiazdek - dodał.

- To jest ostrzeżenie, jeżeli poziom hejtu nadal będzie tak wysoki, to może się wszystko zdarzyć - podkreślił Błaszczak. - Dziś mamy do czynienia z łamaniem prawa i najściem silnych ludźmi, którzy wchodzą do instytucji. Sam byłem świadkiem takiego zdarzenia - powiedział.

- Wyłączono sygnał telewizji polskiej. Siłą przejmowane są instytucję państwowe. Co to jest w ogóle? - zapytał polityk. - Ci, którzy rządzą, podkręcają napięcie - dodał.

