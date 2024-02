W środę sekretarz generalny NATO mówił o danych dotyczących środków, jakie poszczególne państwa sojuszu przeznaczają na zbrojenia.

- W tym roku spodziewam się, że 18 sojuszników będzie wydawać 2 proc. PKB na obronność. To kolejna, rekordowa statystyka. Sześciokrotne zwiększenie od roku 2014 - powiedział Jens Stoltenberg. Podkreślił również, że w 2024 roku europejscy sojusznicy NATO zainwestują 380 mld dolarów w zbrojenia.

- Po raz pierwszy to oznacza 2 proc. ich wspólnego PKB. Naprawdę dokonujemy postępu - zaznaczył Stoltenberg.

NATO zwiększa wydatki na obronność

W lipcu ubiegłego roku NATO opublikowało dane, w których próg 2 proc. PKB na obronność osiągnęło 11 z 31 państw sojuszu. Były to USA, Wielka Brytania, Polska, Grecja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia.

ZOBACZ: Szef NATO chce zwiększenia produkcji broni. Stawką bezpieczeństwo Europy

- Są też sojusznicy, który ciągle muszą zintensyfikować swoje działania - wskazywał Stoltenberg. Dodał również, że kolejnym priorytetem sojuszu jest zwiększenie produkcji amunicji.

Jens Stoltenberg odpowiada Donaldowi Trumpowi

Dziennikarze poprosili Stoltenberga o odniesienie się do wypowiedzi Donalda Trumpa z wiecu w Karolinie Południowej, gdzie były prezydent USA stwierdził: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić. Nie mogli uwierzyć w odpowiedź".

ZOBACZ: Donald Tusk reaguje na słowa Donalda Trumpa. Odpowiedział mu Andrzej Duda

- Nasza idea odstraszania i wspólnej obrony jest wiarygodna, więc jakiekolwiek mówienie, że nie będziemy się wzajemnie bronić naprawdę naraża nas i zwiększa ryzyko - odpowiedział Stoltenberg.

- Musimy jasno komunikować, że trzymamy się tego zobowiązania, jesteśmy mu wierni i NATO będzie bronić wszystkich swoich sojuszników - dodał.