Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati zaapelował do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Poprosił o informacje na temat tego, czy system Pegasus był "w przeszłości wykorzystywany w sposób nielegalny do podsłuchiwania adwokatów wykonujących zawód".

Podczas posiedzenia Rady Gabinetowej we wtorek premier Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do przekazania kompletu dokumentów, które potwierdzają zakup oraz "korzystanie w sposób legalny i nielegalny" z systemu szpiegowskiego Pegasus. - Lista "ofiar" tych praktyk jest bardzo, bardzo długa - powiedział szef rządu.

- Dokument, który mam w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Zbigniewa Ziobro - powiedział Tusk.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej napisał do Donalda Tuska

Do informacji podanych przez premiera odniósł się w środę w serwisie X Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

"Konieczne jest wyjaśnienie, czy system Pegasus był w przeszłości wykorzystywany w sposób nielegalny do podsłuchiwania adwokatów wykonujących zawód. Poprosiłem pana premiera RP Pana Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości pana Adama Bodnara o przedstawienie informacji w tym zakresie" - czytamy we wpisie Rosatiego.

"W piśmie podkreślam, że stosowanie podsłuchów wobec adwokatów narusza tajemnicę adwokacką i obrończą. Tajemnica adwokacka i obrończa w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości. Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej. Jej przestrzeganie stanowi wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, tj. m. in. prawa do prywatności oraz prawa do rzetelnego procesu, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego" - zaznaczył prezes NRA.

Jak przypomniał, według informacji podanych przez media 20 grudnia 2021 r., "badacze z Citizen Lab dokonali analizy, w świetle której m.in. telefon jednego z adwokatów Romana Giertycha był w 2019 roku zhakowany przynajmniej 18 razy za pomocą systemu Pegasu".

"W związku z tymi informacjami, a także stanowiskiem przedstawionym w dniu 13 lutego br. przez Premiera RP Pana Donalda Tuska zasadne jest jednoznaczne wyjaśnienie, czy takie praktyki były stosowane wobec innych adwokatów" - dodał Przemysław Rosati.