Prokuratora Krajowa zamieściła komunikat z opinią Prokuratora Generalnego. Jak zaznaczono, Adam Bodnar wykonując postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2024 r. na podstawie art. 567 § 2 kpk, wszczął z urzędu postępowania o ułaskawienie Krzysztofa B. i Grzegorza P..

Mężczyźni byli funkcjonariuszy CBA. Zostali skazani wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 30 marca 2015 r.. Był to zmieniony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 r. za nadużycie władzy - bez uzyskania opinii sądów.

"W dniu dzisiejszym Prokurator Generalny przedstawił Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta główne i akta wykonawcze przedmiotowej sprawy wraz ze swoim stanowiskiem, w którym wnosi o nieskorzystanie z prawa łaski" - przekazała prokuratura.



"Podstawą wydania opinii było uznanie prawomocności wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, co spowodowało, że spór co do prawidłowości i skuteczności wcześniejszego ułaskawienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych osób oraz spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym zaistniały na kanwie tej sprawy, stały się bezprzedmiotowe" - wyjaśniono w zamieszczonym komunikacie.

Jak podkreślono Prokurator Generalny zajmując negatywne stanowisko "kierował się obowiązującą w demokratycznym państwie zasadą równości wobec prawa wszystkich obywateli". Adam Bodnar stwierdził, że zastosowanie nadzwyczajnych środków prawnych dla osób pełniących ważne funkcje publiczne, nie może tworzyć ich uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do reszty osób skazanych.

Według przekazu, Prokurator Generalny uwzględnił zachowanie skazanych po wydaniu prawomocnego wyroku sądu, w tym negowanie przez nich rozstrzygnięcia sprawy. "Trzeba też zauważyć, że prawo łaski powinno dotyczyć osób, które co najmniej rozpoczęły odbywanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, podczas gdy Krzysztofowi B. i Grzegorzowi P. sąd wykonawczy wstrzymał jej wykonanie" - podano.



Jak podkreślono stanowisko Prokuratora Generalnego nie jest wiążące dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

