We wtorek wieczorem były wiceszef CBA Maciej Wąsik opuścił zakład karny w Przytułach Starych koło Ostrołęki. To echo decyzji Andrzeja Dudy o ułaskawieniu skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, którzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić" - napisał Wąsik na platformie X.

"Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia!" - dodał.

Maciej Wąsik na wolności: Nogi mam jak z waty

Po wyjściu z zakładu karnego tłum powitał Macieja Wąsika gromkimi brawami i okrzykami. Po chwili zebrani odśpiewali hymn.

- Chcę wam bardzo podziękować za wspaniałe przyjęcie - powiedział Maciej Wąsik. - Odliczałem dni od godz. 18 do godz. 18. Czekałem na to, aby pomodlić się z wami, usłyszeć was, usłyszeć słowa nadziei i pocieszenia. W sposób szczególny chciałbym podziękować mojej żonie, która walczyła o mnie jak lwica - mówił polityk.

Wąsik dziękował również parlamentarzystom PiS oraz osobom, które pisały do niego listy. Po chwili polityk zapytał zebranych o losy Mariusza Kamińskiego.

- Powiedzcie mi jedną rzecz, czy Mariusz został zwolniony? - zapytał. - Super, bardzo się cieszę - powiedział, gdy usłyszał odpowiedź.

- Nogi mam jak z waty, jestem trochę głodny - przyznał Wąsik.

