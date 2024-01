"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia" - napisano w dokumencie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.



Jak dodano, prokurator generalny rekomendował nieskorzystanie z prezydenckiego prawa łaski.

Sprawa dotyczyła skazania polityków PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski były skazane za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i inne (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne)" - przekazano.

Wyjaśniono także przyczyny decyzji prezydenta. Andrzej Duda "miał na uwadze wyjątkowe względy państwowe, w tym zachowanie ładu konstytucyjnego i społecznego, polityczne oraz humanitarne".

Politycy PiS ułaskawieni przez prezydenta

Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w programie "Graffiti" w środę mówiła o decyzji Andrzeja Dudy.

- Pan prezydent zdecydował o ułaskawieniu od środków karnych. W sensie formalnym jest to drugi akt łaski, odwołujący się do aktu pierwszego z 2015 roku - powiedziała. Dodała, że przez lata w tej sprawie "stanowisko pana prezydenta się nie zmieniło".

- W treści wstępnej jest przywołany akt z 2015 roku, jest przywołane orzecznictwo TK. Są przywołane również racje, które stoją za wydaniem tego aktu - dodała.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali 11 stycznia osobno przewiezieni do zakładów karnych w Przytułach Starych koło Ostrołęki i do Aresztu Śledczego w Radomiu. Miało to związek z prawomocnym skazaniem polityków przed Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2023 roku na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawień w działaniach operacyjnych w tzw. aferze gruntowej.

Politycy PiS zostali już raz ułaskawieni przez prezydenta w listopadzie 2015 roku.

W czerwcu 2023 roku Sąd Najwyższy w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.