Rząd złożył oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej ws. przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej. - To jest proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny - ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Adam Bodnar opisał wszystkie procedury, które są konieczne, aby Polska dołączyła do Prokuratury Europejskiej.

- Taka decyzja została ogłoszona przez pana premiera Donalda Tuska, że będziemy w tym kierunku podążali zaraz w połowie grudnia 2023 r. Następnie uzyskaliśmy zgodę Rady Ministrów, komisji senackiej ds. UE, kierowanej przez pana Bogdana Klicha, komisji sejmowej ds. UE, kierowanej przez pana posła Michała Kobosko - poinformował.

Polska w Prokuraturze Europejskiej. "Rewolucyjny proces"

Następnie został sformułowany oficjalny wniosek do Komisji Europejskiej, a teraz Polska czeka na odpowiedź KE. Jak wyjaśniał Adam Bodnar, jest to "procedura wzmocnionej współpracy, co oznacza, że deklaracja ze strony rządu oraz pozytywna decyzja ze strony KE wystarczy, aby przystąpić do Prokuratury Europejskiej".

- Nie tracimy naszego czasu, podejmujemy działania przygotowawcze, techniczne, związane z tym, aby Polska stała się częścią Prokuratury Europejskiej, aby mogła uczestniczyć w tym systemie. (...) Jest dla mnie wielką radością, że działania Polski zainspirowały inne państwa członkowskie, które jeszcze pozostają poza tym systemem - powiedział Bodnar, dodając, że "w ostatnim czasie słyszeliśmy pozytywne deklaracje ze strony Szwecji, Irlandii".

Przekazał również, że jeśli i te państwa przystąpiłyby do tego systemu, "to za jakieś kilka miesięcy w systemie Prokuratury Europejskiej nie będą uczestniczyły tylko dwa państwa - Dania oraz Węgry". - Natomiast my będziemy stałą, stabilną częścią Prokuratury Europejskiej - przekazał.





Minister sprawiedliwości zwracał również uwagę, że "to jest proces ważny dla polskiej prokuratury, na swój sposób rewolucyjny". Zwracając się do Laury Kövesi dodał: Jestem wdzięczny za dobrą wolę współpracy, także za dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Adam Bodnar zapowiedział, że we wtorek ogłosi konkurs na prokuratora europejskiego. - To będzie osoba, prokurator z Polski, która będzie pracować w Luksemburgu. Oprócz tego będą prokuratorzy, którzy będą delegowanymi prokuratorami europejskimi (...) Docelowo chcemy mieć 24 prokuratorów europejskich. Nie chcemy, żeby byli tylko i wyłącznie w Warszawie, ale też w innych ośrodkach miejskich - przekazał.