Michał Dworczyk - obok Jarosława Gowina, Michała Wypija Artura Sobonia, Jacka Sasina - to kolejny polityk KP PiS wezwany przed oblicze komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Podczas tury pytań przewodniczący komisji śledczej dopytywał się o wątek afery mailowej. W tym kontekście Dariusz Joński pytał Michała Dworczyka o wiadomość Artura Sobonia, który miał ostrzegać przed komplikacjami związanymi z organizacją wyborów kopertowych.

- Hakerzy włamali się na moją prywatną skrzynkę, na którą dostawałem maile ws. organizacji wyborów. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy taką wiadomość od ministra Sobonia dostałem. Widziałem, że opublikował go rosyjski portal - powiedział były szef KPRM. Poseł prawicy poprosił także o "podanie przepisu", który zakazywałby używania prywatnego adresu mailowego do państwowej korespondencji.

Polityk PiS oświadczył, że to on rekomendował premierowi podpisanie rozporządzenia w sprawie organizacji wyborów kopertowych. W pewnym momencie doszło do kłótni w prezydium komisji między Dariuszem Jońskim a Waldemarem Budą. Polityk PiS domagał się "swobodnej wypowiedzi świadka", krzyczał także o "przypominaniu zamykania lasów w czasie pandemii".

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. M. Dworczyk: Działania były ekstraordynaryjne

W trakcie przesłuchania Dworczyk prosił przewodniczącego o "podawanie konkretnych cytatów" z czasów organizacji wyborów, ponieważ nie będzie odpowiadał na pytania "z interpretacją wypowiedzi Jacka Sasina", co nie spodobało się posłowi Koalicji Obywatelskiej.

- Panu jest do śmiechu, ale ludziom nie było do śmiechu, kiedy zamknęliście lasy i przedszkola, a sami przygotowywaliście wybory, aby ułatwić wygranie wyborów Andrzejowi Dudzie. Pan to wszystko załatwiał na gębę i wyłącznie na prywatnego maila - replikował.

Dworczyk dociśnięty potwierdził zeznania Jacka Sasina obciążające Mateusza Morawieckiego że

to Morawiecki podjął decyzję o wywaleniu 70 milionów w błoto. — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) February 5, 2024

O legalność decyzji za kilkadziesiąt milionów złotych bez procesu legislacyjnego pytał Jacek Karnowski. - Czy to było normalne? - zapytał były samorządowiec.

- A czy normalne było to, że ludzie w karetkach umierali na pojeździe do szpitala? Czy normalne było, żeby wydaliśmy 200 mld złotych na tarcze solidarnościowe. Działania Kancelarii Premiera były ekstraordynaryjne, ale legalne - deklarował Michał Dworczyk.

Z kolei wiceszef komisji Bartosz Romowicz (Polska 2050) chciał się dowiedzieć o proces decyzyjny w KPRM związany z organizacją wyborów.

- Wątpliwości mieliśmy dużo, ale robiliśmy wszytko, żeby działać w ramach obowiązujących przepisów, co potwierdził Sąd Rejowy w Warszawie - przekonywał przesłuchiwany były szef Kancelarii Premiera.

Kto stał za organizacją wyborów korespondencyjnych?

Z wcześniejszych zeznań świadków wynika, że za pomysłem organizacji wyborów kopertowych miał stać Adam Bielan. To on przedstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu system działający m.in. w niemieckiej Bawarii.

- To kuriozalna sytuacja, w której mam tłumaczyć się, czy byłem pomysłodawcą wyborów, które odbył się wówczas w największym landzie w Niemczech (w Bawarii - red.). Uważałem, że wtedy najbezpieczniejszą i akceptowalną społecznie metodą była metoda korespondencyjna - powiedział w "Graffiti" lider Partii Republikańskiej.

ZOBACZ: Adam Bielan: Wyborcy chcą od nas bardziej radykalnego działania

Wybory kopertowe. Kulisy organizacji elekcji w formie korespondencyjnej

Pierwsza powołana komisja śledcza w Sejmie X kadencji zajmuje się wyjaśnianiem organizacji wyborów kopertowych w maju 2020 roku, do których nigdy nie doszło. Na ten cel z budżetu państwa wydano ponad 70 mln złotych. Przewodniczącym gremium jest Dariusz Joński (KP KO-PO), jego zastępcami zostali Jacek Karnowski (KP KO-PO) oraz Waldemar Buda (KP PiS).

Wybory prezydenckie w 2020 roku utrudnione były przed pandemię koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość w ostatniej chwili zdecydowało się na utrzymanie konstytucyjnego terminu zarządzonego przez marszałek Sejmu, jednak majowa elekcja roku miała odbyć się po raz pierwszy w formie korespondencyjnej. Sprawa podzieliła obóz prawicy, co wywołało kryzys państwowy.

Błyskawicznie uchwalone prawo przez PiS zakładało organizację wyborów przez Pocztę Polską w miejsce Państwowej Komisji Wyborczej. Narodowemu operatorowi zlecono druk kart wyborczych, które później zmielono. Do tej pory poczta nie uzyskała całkowitego zwrotu za poniesione koszty. Jak wykazał raport NIK oraz wyrok WSA, Poczta Polska nie miała odpowiednich uprawnień do przeprowadzenia takiej operacji.