W środę sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych przesłuchuje m.in. byłego szefa ministerstwa aktywów państwowych, Jacka Sasina (PiS) oraz byłego wiceministra, Tomasza Szczegielniaka (PiS). Przewodniczący komisji, poseł Dariusz Joński, zapowiadał, że chcą zapytać polityków PiS o celowość i legalność zlecania organizacji wyborów Poczcie Polskiej w szczytowej fazie pandemii. Na przesłuchanie Jacka Sasina komisja rozważa przeznaczenie dwóch dni, rozpocznie się o godz. 14.

Chwilę po godz. 14 komisja po przerwie wznowiła posiedzenie i rozpoczęła przesłuchanie Jacka Sasina. Poseł PiS potwierdził, że chce skorzystać z prawa do swobodnej do swobodnej wypowiedzi. Przewodniczący komisji Dariusz Joński od razu oddalił wniosek o możliwość swobodnej wypowiedzi. Poseł KO argumentował, że "świadek jest tu po to, żeby odpowiadać na pytania posłów (...), a nie przedstawiali, bądź czytali zeznania", jak dodał, poprzedni przesłuchiwali nadużywali tej możliwości i "torpedowali prace komisji".

- Pan pozbawia mnie w tej chwili prawa do wypowiedzi - odpowiedział Sasin.

Wcześniej na pytania posłów odpowiadał Szczegielniak. Szef komisji kilkukrotnie zarzucał Szczegielniakowi, że odczytuje swoją "swobodną wypowiedź" z kartki. Później posłowie przegłosowali szybsze przejście do zadawania pytań świadkowi, bez możliwości dokończenia przez niego swobodnej części wypowiedzi.

To już kolejne przesłuchania urzędników PiS prowadzone przez powołaną w grudniu komisję śledczą - w piątek przed posłami odpowiadał Artur Soboń, ówczesny wiceszef resortu aktywów państwowych. Na większość zadawanych mu przez członków komisji pytań odpowiedział: "wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej części wypowiedzi". W związku z postawą polityka, komisja skierowała do sądu wniosek o nałożenie na niego kary finansowej. - To, że pan Soboń wystawił się na pośmiewisko całej Polski, jest jego sprawą. Ale komisja jest od tego, żeby zbadać, przesłuchać i zadać odpowiednie pytania. Nie pozwolimy, by jakikolwiek świadek blokował jej działania - zapewniał Dariusz Joński.

9 stycznia przed komisją śledczą zeznawał również Jarosław Gowin, były wicepremier w czasie rządów PiS. - O pomyśle przeprowadzenia wyborów [w formie korespondencyjnej - red.] dowiedziałem się od Adama Bielana, który przedstawił to jako swój pomysł - mówił polityk. Dawny wiceminister stwierdził, że państwo polskie nie było przygotowane do przeprowadzenie wyborów wyłącznie w trybie korespondencyjnym i sprzeciwiał się wówczas tej opcji.

Przesłuchanie ministrów aktywów państwowych. Komisja śledcza pyta o 70 mln zł

- Chcemy dowiedzieć się dlaczego, kiedy wszyscy siedzieli pozamykani w domach, oni chcieli przeprowadzić te wybory "na rympał"? Dlaczego wiedząc, że nie zdążą już ich zorganizować, nadal je ogłaszali i zlecili przygotowanie ich Poczcie Polskiej, wrzucając w błoto 70 mln zł - mówił przewodniczący komisji przed przesłuchaniem byłego ministra PiS.

Komisja bada również, dlaczego rząd PiS zlecił organizację wyborów Poczcie Polskiej, chociaż zgodnie z polskim prawem odpowiada za to Państwowa Komisja Wyborcza.

W ocenie Jońskiego, zeznania Sasina mogą okazać się kluczowe dla wyjaśnienia sprawy. - Bardzo aktywnie uczestniczył w tamtych wydarzeniach. Brał udział w naradach, nadzorował Pocztę Polską i podejmował decyzje. Mam nadzieję, że odpowie również na pytanie, kto zwróci te 70 mln zł skarbowi państwa - zapowiadał poseł KO.

Komisję powołano do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do strat skarbu państwa.