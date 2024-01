- Chciałabym podziękować żeście państwo przyszli i macie na sercu, to co dla Polski jest najcenniejsze, bo taka jest przyszłość narodu, jaka jest jej edukacja - mówiła Wanda Traczyk-Stawska podczas pierwszego szczytu edukacyjnego "ZmieńMY edukację!", który odbył się we wtorek w Sejmie.