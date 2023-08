- Miasto Warszawa jest dzisiaj najważniejszym bohaterem. To całe miasto, nie my Powstańcy. Byliśmy tylko ich wojskiem, a to mieszkańcy zdecydowali. Bez ich zgody my byśmy nie zaczęli Powstania - stwierdziła Wanda Traczyk-Stawska, łączniczka i strzelec podczas walk z Niemcami.

- Powstanie Warszawskie nie tylko miało na celu uwolnienie miasta. Ale żeby powstała w całej Polsce walka przeciwko Niemcom. Minęły lata. W tej chwili Niemcy są tak spacyfikowane, że są naszym najlepszym sąsiadem - mówiła dalej, podczas wystąpienia na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

- Wobec tego, co się dzieje teraz z Ukrainą i wobec tego, że grozi nam, że na nas też ruszą, a my mamy Kaliningrad (Królewiec - red.), gdzie jest ich gniazdo pełne najnowocześniejszej broni, my musimy teraz z Niemcami być razem. Bo gdzie dwóch sąsiadów, to nie jeden - wskazała.

Traczyk-Stawska powiedziała też, że "Niemcy są tak spacyfikowani, że teraz w drugą stronę, trudno ich zachęcić, żeby chcieli stanąć w obronie swojej ojczyzny i swojej matki najważniejszej - Europy". - Ale myślę, że się ruszą - dodała.

"Nie bójcie się. Pamiętajcie, że jesteśmy wolnym narodem"

- Rosja była zawsze taka sama. I teraz też. Musimy pamiętać, że tam też są ludzie, którzy myślą, wiedzą i rozumieją, że taki stosunek tego państwa do Europy, źle się skończy dla nich. Dla tych, którzy nas będą atakować. Bo my w tej chwili jesteśmy w Unii, choć chcieli nas z niej wyprowadzić, to my jesteśmy i będziemy. Bo wiemy, że stamtąd możemy dostać pomoc - mówiła Traczyk-Stawska.

ZOBACZ: Duchy Bachmutu. Elitarni snajperzy eliminują Rosjan pod osłoną nocy

- Jesteśmy wolnym krajem, jeżeli rozumiemy, że nam potrzebny jest taki rząd, który będzie umiał tak rządzić, żeby demokracja tutaj została na zawsze. (…) Jesteśmy teraz w bardzo dobrej sytuacji. Mamy wojsko, które jest z Ameryki, więc nie bójcie się. Pamiętajcie, że jesteśmy wolnym narodem i nikt nie ma prawa nami tak rządzić, żebyśmy się czuli upokorzeni. Mówię o kobietach - podkreśliła.

Traczyk-Stawska o równości: Trzeba zmienić ten rząd

W swoim wystąpieniu uczestniczka Powstania wiele miejsca poświęciła równości. - My wyniosłyśmy, my kobiety, wyniosłyśmy z Powstania coś bezcennego. Takie same prawa jak mają mężczyźni - zaznaczyła kombatantka.

- Na początku Powstania panowie generałowie mówili: po co nam tyle bab. A jak się kończyło Powstanie, to dostałyśmy takie same prawa jak chłopcy. I tych praw się nie pozbędziemy. Bo każdy czy jest mężczyzną, czy kobietą, jest obywatelem tego kraju i ma w konstytucji zapisaną równość - dodała.

ZOBACZ: Interwencja policji wobec ciężarnej Joanny. D. Tusk: Zorganizujemy marsz "Miliona Serc"

- Ja już odchodzę, moi koledzy w większości odeszli, została nas garsteczka. I proszę, żebyście pamiętali o konstytucji (…). Trzeba już też zmienić całkowicie ten rząd, który nie pamięta, że kobiety mają zapisaną swoją pozycję w tej konstytucji. Jesteśmy równe z mężczyznami - mówiła dalej.

W swojej wypowiedzi uczestniczka Powstania mówiła też o konkretnym polityku. - W szkołach musi być lekcja wychowania obywatelskiego. Niech pan Czarnek ze swoimi poglądami przeczyta książkę Korczaka. Niech zobaczy jak trzeba rozmawiać z młodzieżą, dziećmi. Niech najpierw się nauczy, a potem mądrzy - powiedziała.

Na koniec podziękowała zgromadzonym, że jej wysłuchali. Poprosiła też o pamięć o Cmentarzu Powstańców Warszawy.

WIDEO: Żółwin: Pożar hali magazynowej. Kłęby dymu widać z daleka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ac/ Polsatnews.pl