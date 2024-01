- W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej (Sądu Najwyższego), to po prostu w tej chwili nie istnieje - mówił w piątek dziennikarzom prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że w Polsce panuje "zupełny kryzys konstytucyjny", obecna władza "nie chce przestrzegać konstytucji" i w tym kontekście przypomniał o roli prezydenta Andrzeja Dudy.

Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy w sejmowym korytarzu, czy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński pojawią się w piątek w parlamencie i będą chcieli uczestniczyć w głosowaniach. Prezes PiS początkowo nie chciał odpowiadać na pytania, tłumacząc, że o 12:00 w siedzibie partii odbędzie się konferencja prasowa.

Ostatecznie jednak polityk zdecydował się odpowiedzieć przedstawicielom mediów. - W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej (Sądu Najwyższego), to po prostu w tej chwili nie istnieje - uznał.

Wspomniana przez Kaczyńskiego izba zdecydowała o ważności ostatnich wyborów parlamentarnych. Zdaniem większości sejmowej oraz części prawników, którzy przypominają o decyzjach TSUE, nie jest ona legalnym sądem i dlatego nie mogła wydać innych orzeczeń - dotyczących uchylenia mandatów Wąsika i Kamińskiego przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Jarosław Kaczyński: Nie mamy władzy, która przestrzega konstytucję

W ocenie szefa PiS, jeśli Sejm obecnie nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to "wybory nie zostały potwierdzone", a Szymon Hołownia "nie jest marszałkiem" izby niższej. - Mamy w tej chwili zupełny kryzys konstytucyjny, nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucję, czy choćby przestrzegać konstytucji - mówił.

Jak dodał, "to powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje". Na pytania, czy byłby za nowymi wyborami do Sejmu i Senatu, Kaczyński już nie odpowiedział.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Michał Wawer: To przechodzi do historii jako "doktryna Bodnara" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl