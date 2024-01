Politycy Prawa i Sprawiedliwości Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński udzielają pierwszych wywiadów po wyjściu z zakładów karnych po ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podczas rozmowy w telewizji wPolsce.pl zapowiedzieli pojawienie się w Sejmie w najbliższych dniach.

Kamiński i Wąsik przyjdą do Sejmu? Padła deklaracja

- Chcemy to zrobić w sposób zaplanowany. Nie jesteśmy byłymi posłami, mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, Państwowa Komisja Wyborcza nie wygasiła naszych mandatów - przekazał Mariusz Kamiński.

ZOBACZ: D. Tusk: Odnoszę wrażenie, że pan prezes Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości

Były szef CBA zwrócił się również marszałka Sejmu, potwierdzając zapowiadaną wizytę w budynku parlamentu. - Na pewno się pojawimy, Panie Hołownia, w najbliższych dniach, ale na naszych warunkach - powiedział Kamiński, dodając, że usiłowanie pozbawienia ich mandatów poselskich jest działaniem nielegalnym.

Polityk zwrócił uwagę, że już po zapadnięciu wyroku 20 grudnia wraz z Wąsikiem brał udział w posiedzeniu Sejmu, w tym głosowaniach, które nie zostały następnie unieważnione. Jego zdaniem kłóci się to ze stanowiskiem, wedle którego ich mandaty wygasły w momencie ogłoszenia wyroku.

Politycy PiS opuścili zakłady karne. "Nasza sprawa jest drastyczna"

Byli ministrowie Prawa i Sprawiedliwości wskazali również na konieczność utrzymania oporu wobec działań obecnego rządu. - Nasza sprawa jest bardzo drastyczna, ale widzimy, co się dzieje w mediach, w prokuraturze, jakie są zapowiadane dalsze ruchy tego reżimu. To, że ten rząd powstał 13 grudnia, ma symboliczną wymowę, absolutnie to jest tak, jak z reżimem Jaruzelskiego. To są ludzie bezwzględni, ostentacyjnie łamiący prawo, mający zagraniczne poparcie. Im się wydaje, że to wystarczy, by zniszczyć opozycję. To jest ich cel - oznajmił Mariusz Kamiński.

ZOBACZ: Syn Mariusza Kamińskiego zareagował na słowa Donald Tuska. "Pan już jest skazany"

W czasie wywiadu politycy Prawa i Sprawiedliwości podziękowali również wszystkim, którzy wspierali ich podczas pobytu w zakładzie karnym i demonstrowali na ulicach na znak solidarności. - To było niezwykłe. Codziennie o 18:00 uchylałem okno pomiędzy kratami i słyszałem potężne głosy ludzi nas wspierających - dodał Maciej Wąsik.